Градостроительная стратегия SteamWorld Build выйдет на ПК, Xbox, PlayStation и Switch 1 декабря

Thunderful и внутренняя студия разработки The Station сообщили, что ожидаемая градостроительная стратегия SteamWorld Build выйдет на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch 1 декабря. SteamWorld Build будет доступна с первого дня на Xbox Game Pass. Игроки могут попробовать уникальный опыт многоуровневого строительства городов с помощью демоверсии Steam, доступной уже сейчас.
Разработанный одновременно для ПК и консоли, каждый аспект SteamWorld Build был разработан таким образом, чтобы игра работала так же хорошо как с контроллером в руке, так и с мышью и клавиатурой, без каких-либо компромиссов перенося на консоли традиционно ориентированный на ПК жанр. SteamWorld Build не только приветствует игроков независимо от того, на какой платформе они работают, но и следует традициям серии, предлагая как опытным игрокам, так и новичкам в жанре градостроителей.
В роли архитектора шахтерского городка SteamWorld прокладывайте землю и возводите дома для своих жителей-пароботов, кормите их и устраивайте увлекательные развлечения. Отправляйтесь в заброшенную шахту под вашим городом, которая, по слухам, наполнена древними технологиями, которые помогут избежать надвигающейся гибели. Используя надземные природные ресурсы и обильные руды, погребенные под землей, расширяйте свой город, стимулируйте новые жилые уровни присоединиться к поискам, чтобы копать глубже, раскопать несметные богатства и, в конечном итоге, помочь им унести их с планеты!
Надземные и подземные элементы SteamWorld Build находятся во взаимозависимой взаимосвязи, где все, что вы обнаруживаете, добываете или строите, влияет на то, что вы можете сделать, когда переключаетесь сверху вниз, и наоборот. Все эти шестеренки сочетаются друг с другом, создавая приятный игровой цикл, в котором вы всегда добиваетесь прогресса и всегда вовлечены.