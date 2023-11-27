Градостроительный симулятор SteamWorld Build получил хорошие оценки от критиков

Эмбарго на рецензии SteamWorld Build закончилось, а значит, мы можем получить представление о том, как был воспринят международной прессой градостроительный конструктор от The Station, выходящий 1 декабря на консолях PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC и Xbox Game Pass. Вердикт, как видно из первых оценок критиков, в основном положительный.
На OpenCritic средний рейтинг SteamWorld Build — 80 баллов из 100 на основе 20 обзоров и 80% журналистов порекомендовали игру к прохождению.
SteamWorld Build - это доказательство того, что формула SteamWorld может быть применена практически к любому жанру: сочетание строительства города и поиска подземелий доставляет массу удовольствия.
SteamWorld Build - это очень интересная игра в жанре градостроительства, в которой постоянно появляются новые механики, что не дает вам оторваться от игры.
Неплохо, но хотелось бы Heist 2 или Dig 3(
а чем он отличается от 100500 других кроме спрайтов? Какая то уникальная идея в нем есть?