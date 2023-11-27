Градостроительный симулятор SteamWorld Build получил хорошие оценки от критиков

В этой игре вы становитесь гениальным архитектором, который создаёт свой собственный город для пароботов. Но ваш город не обычный: он расположен над огромной шахтой, где скрыты древние тайны и сокровища. Вам предстоит управлять своими жителями, которые копают землю и строят дома, а также заботиться об их питании и развлечениях. Но будьте внимательны: в глубинах шахты вас ждут не только богатства, но и опасности.

Игра сочетает в себе элементы стратегии, симулятора и приключения. Вы можете свободно перемещаться по своему городу и шахте, а также взаимодействовать с разными пароботами, которые имеют свои характеры и способности. Вы должны использовать ресурсы, которые находите на поверхности и под землёй, для расширения своего города и улучшения зданий. Вам также нужно торговать с другими поселениями на железнодорожной станции или покупать полезные предметы. Ваша цель — сделать свой город процветающим и счастливым, а также найти способ спастись от неминуемой катастрофы.

Но не всё так просто: чем глубже вы спускаетесь в шахту, тем больше рискуете. Вам придётся защищать своих работников от страшных тварей, которые обитают в подземельях, а также от обвалов и ловушек.