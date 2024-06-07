Пошаговая стратегия SteamWorld Heist 2 получила новый геймплейный трейлер

Во время Guerrilla Collective был показан новый трейлер SteamWorld Heist 2, новой главы саги о стимпанковских роботах. Точнее, это новая игра в жанре стратегии. Дата выхода назначена на 8 августа 2024 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Свежий ролик знакомит нас с некоторыми персонажами и некоторыми игровыми механиками, включая сражения и исследование корабля и океана.
В трейлере представлены некоторые персонажи: снайпер Дэйзи, а также По, умеющий использовать взрывчатку, и элегантный Уэсли, способный выстрелить второй раз, если уничтожит врагов. Бои будут проходить, как и в первой главе, с видом сбоку и поворотами. Мы можем занять позицию, защититься за укрытием и следить за взрывчаткой и ловушками, рассчитывая траекторию своих выстрелов.
Затем мы увидим, что с помощью нашего корабля можно исследовать море на холодном севере. Мы можем свободно ездить в поисках миссий, в которых будут указаны цели и награды, которые мы можем получить. Первая глава, напротив, имела более линейную структуру, в которой нам приходилось прокладывать курс, выбирая из заранее заданных маршрутов.
"инди" тут не одна пошаговка