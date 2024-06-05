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SteamWorld Heist 2 08.08.2024
Пошаговая, Тактика
6 8 оценок

Создатели SteamWorld Heist 2 представили новый расширенный геймплейный трейлер

butcher69
Новости

С момента анонса SteamWorld Heist 2 пару месяцев назад она выглядела все более многообещающе, и с приближением релиза Thunderful продолжает демонстрировать все новые и новые детали игры.

Например, издатель представил новый расширенный геймплейный трейлер, в котором демонстрируется более десятка минут игрового процесса из грядущей ролевой игры. В начале видеоролика демонстрируется морская навигация и боевые действия, затем показывается сражение с пошаговой тактической механикой, которая покажется знакомой поклонникам первой игры. В ролике также рассказывается о модернизации кораблей и персонажей, побочных заданиях и охоте за головами, исследовании, вариантах сложности (включая новые пользовательские ползунки) и многом другом.

SteamWorld Heist 2 выйдет 8 августа для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

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