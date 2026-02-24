Градостроительный симулятор на поезде Steel Artery: Train City Builder получил новую демоверсию

В пятницу, 20 февраля, градостроительный симулятор на гигантском стимпанк‑поезде Steel Artery: Train City Builder обзавёлся новой демоверсией.
Steel Artery: Train City Builder — это игра про живой город на рельсах с тысячами автономных жителей, у каждого из которых свои нужды. Вам предстоит:
- отвечать за экономику, баланс потребностей и логистику;
- превратить поезд не просто в поселение или деревушку, а в полноценный город — часть большой страны;
- выполнять поручения Императора;
- исследовать новые регионы во славу Империи.
Что нас ждёт в демо
- Обучение основам геймплея.
- Вступительный ролик, раскрывающий суть сюжета и лор мира Steel Artery: Train City Builder.
- Глобальная карта с возможностью путешествий.
- Система квестов: в демоверсии доступны два сюжетных квеста (после их выполнения демоверсия завершается).