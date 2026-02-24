ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Steel Artery: Train City Builder 2026 г.
Инди, Строительство, Фэнтези, Песочница, Ретро, Стимпанк
0 0 оценок

Градостроительный симулятор на поезде Steel Artery: Train City Builder получил новую демоверсию

Играть или Нет Играть или Нет

В пятницу, 20 февраля, градостроительный симулятор на гигантском стимпанк‑поезде Steel Artery: Train City Builder обзавёлся новой демоверсией.

Steel Artery: Train City Builder — это игра про живой город на рельсах с тысячами автономных жителей, у каждого из которых свои нужды. Вам предстоит:

  • отвечать за экономику, баланс потребностей и логистику;
  • превратить поезд не просто в поселение или деревушку, а в полноценный город — часть большой страны;
  • выполнять поручения Императора;
  • исследовать новые регионы во славу Империи.

Что нас ждёт в демо

  1. Обучение основам геймплея.
  2. Вступительный ролик, раскрывающий суть сюжета и лор мира Steel Artery: Train City Builder.
  3. Глобальная карта с возможностью путешествий.
  4. Система квестов: в демоверсии доступны два сюжетных квеста (после их выполнения демоверсия завершается).
Источник  
1
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий