Градостроительный симулятор на поезде Steel Artery: Train City Builder получил новую демоверсию

В пятницу, 20 февраля, градостроительный симулятор на гигантском стимпанк‑поезде Steel Artery: Train City Builder обзавёлся новой демоверсией.

Steel Artery: Train City Builder — это игра про живой город на рельсах с тысячами автономных жителей, у каждого из которых свои нужды. Вам предстоит:

отвечать за экономику, баланс потребностей и логистику;

превратить поезд не просто в поселение или деревушку, а в полноценный город — часть большой страны;

выполнять поручения Императора;

исследовать новые регионы во славу Империи.

Что нас ждёт в демо