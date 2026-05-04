Градостроительный симулятор на поезде Steel Artery: Train City Builder выходит в Steam 15 мая

Независимое издательство Crytivo и разработчик SoulAge23 рады сообщить, что симулятор колонии внутри гигантского движущегося поезда Steel Artery: Train City Builder готов к релизу и выходит в Steam 15 мая.
Steel Artery: Train City Builder — это симулятор колонии с непрямым управлением, в котором мы строим и развиваем фэнтезийный мегаполис внутри гигантского движущегося поезда.
Каждый вагон вашего поезда‑города представляет собой предприятие, заведение или чей‑то дом. Удовлетворяйте потребности ваших жителей и следите за экономической ситуацией.
В отличие от классических градостроительных симуляторов, в Steel Artery: Train City Builder вам предстоит думать не только о планировке города, но и о логистике. Поезд не стоит на месте, а путешествует по новым регионам большой Империи. Проследите за сюжетом игры, посвящённым гигантскому городу‑поезду, выполняющему великую миссию во славу Императора.
эх пиксельарт всё портит. почему нельзя нарисовать нормальную графику то? идея то интересная
Пробовал демку, оч плохой ИИ у рабочих и жителей, слишком скриптовые команды у них, он будет жить за километр от рабочего места, будет бежать на работу весь день, устанет и пойдет обратно даже не начав работу, хотя есть пустое жилье прям рядом с работой.
Очень классная задумка, красиво сделано, но очень сырые механики.
Отдельный лайк за пиксельарт.