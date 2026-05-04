Градостроительный симулятор на поезде Steel Artery: Train City Builder выходит в Steam 15 мая

Независимое издательство Crytivo и разработчик SoulAge23 рады сообщить, что симулятор колонии внутри гигантского движущегося поезда Steel Artery: Train City Builder готов к релизу и выходит в Steam 15 мая.

Steel Artery: Train City Builder — это симулятор колонии с непрямым управлением, в котором мы строим и развиваем фэнтезийный мегаполис внутри гигантского движущегося поезда.

Каждый вагон вашего поезда‑города представляет собой предприятие, заведение или чей‑то дом. Удовлетворяйте потребности ваших жителей и следите за экономической ситуацией.

В отличие от классических градостроительных симуляторов, в Steel Artery: Train City Builder вам предстоит думать не только о планировке города, но и о логистике. Поезд не стоит на месте, а путешествует по новым регионам большой Империи. Проследите за сюжетом игры, посвящённым гигантскому городу‑поезду, выполняющему великую миссию во славу Императора.