Градостроительный симулятор на поезде Steel Artery: Train City Builder вышел в Steam

Сегодня в 18:00 МСК состоялся релиз симулятора колонии внутри гигантского движущегося поезда Steel Artery: Train City Builder.

К выходу своей игры разработчик SoulAge23 поделился с игроками напутственным словом в новостной ленте проекта в Steam:

После столь долгой работы над этим миром, странно и волнительно быть так близко к релизу. Скоро Steelpolis перестанет быть просто проектом, над которым я работал за кулисами. Он окажется в ваших руках. Тысячи автономных жителей. Передвижной город, который вы будете проектировать вагон за вагоном. Экономический хаос, логистические головоломки, социальная напряженность, расширение, выживание. Очень скоро начнутся ваши истории.

Автор не перепутал название игры, использовав слово Steelpolis, — потому что так во вселенной Steel Artery: Train City Builder по сюжету называется город‑поезд, которым вам предстоит управлять. Но у вас, естественно, будет возможность назвать свой город так, как вам захочется. Так что приключение Томсков и Курсков на колёсах начинается прямо сейчас!

