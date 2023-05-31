Steel Assault выйдет на PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One 15 июня ©

Издательство Tribute Games и разработчик Zenovia выпустят платформер с боковой прокруткой Steel Assault для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 15 июня, объявили компании. Страницы PlayStation Store и Microsoft Store уже доступны.

Steel Assault впервые была запущена для Switch и ПК в Steam 28 сентября 2021 года.

Прокладывайте себе путь через постапокалиптическую Америку в этом 16-битном платформере в ретро-стиле. Играйте за Таро Такахаши, солдата сопротивления, который мстит диктатору, который правит пеплом.