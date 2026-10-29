Днём строим боевых роботов, ночью отбиваемся от монстров - показали 12 минут геймплея Steel Core

В Steel Core даже огромные боевые мехи не гарантируют безопасность. Разработчики представили 12 минут игрового процесса новой пошаговой стратегии, в которой предстоит защищать шахтёрский аванпост от агрессивной инопланетной фауны.

Игровой процесс разделён на две части. Днём игроки смогут заниматься развитием базы, укреплять оборону и собирать собственных мехов из различных модулей. Конфигурацию боевых машин придётся подбирать с учётом предстоящих столкновений.

С наступлением ночи ситуация меняется: местные существа начинают атаковать добывающий комплекс, а игроку необходимо остановить их в тактических пошаговых сражениях. Таким образом, успех обороны будет напрямую зависеть от решений, принятых во время подготовки.

В новом видео разработчики подробно комментируют происходящее, демонстрируя сочетание конструирования мехов, управления аванпостом и боевой системы.