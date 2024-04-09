Для стратегии Steel Division 2 вышло новое дополнение под названием Tribute to Normandy '44

Студия разработчиков Steel Division 2 выпустила долгожданное дополнение Tribute to Normandy '44, которое внесло в игру 14 новых дивизий из пяти стран и более 200 дополнительных юнитов. Это дополнение позволит нам погрузиться в события Нормандской кампании 1944 года, начиная с дня высадки союзных войск 6 июня и заканчивая освобождением Парижа 25 августа.

Теперь у нас есть возможность управлять 14 исторически проработанными дивизиями пяти стран: США, Великобритания, Канада, Франция и нацистская Германия. Мы сможем принять участие в боях с семью боевыми группами Оси, обновленными под стиль и возможности Steel Division 2. Нас ждут более 200 новых юнитов и расширенный арсенал, включающий танковый эсминец Marder I auf 39H(f), 88-мм зенитную пушку Flak 41, грузовик NAG 4500 Drilling с зенитной установкой, канадский тяжелый БТР Wallaby, бронеавтомобиль Otter и многие другие.

Мы сможем командовать ветеранами союзных войск, включая 1-ю пехотную дивизию и 101-ю воздушно-десантную дивизию из США, 4-ю бронетанковую дивизию и гвардейскую бронетанковую дивизию из Великобритании, 7-ю бронетанковую дивизию "Пустынные крысы" и 4-ю канадскую бронетанковую дивизию, а также французских коммандос из полубригады SAS.

Были добавлены новые модели пехоты для всех наций, включая рейдеров 101-го воздушно-десантного отряда Filthy Thirteen, французских SAS и коллаборационистов Miliciens. Также в игру добавлено восемь новых героев, каждый из которых входит в бой с уникальной камуфляжной или маркированной формой.

Дополнение также включает новую озвучку, включая голоса пилотов-союзников из Бельгии и Новой Зеландии. Tribute to Normandy '44 можно приобрести в магазине Steam по цене 1249 рублей, а саму игру Steel Division 2 можно приобрести за 624 рубля.