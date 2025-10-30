Началось открытое бета-тестирование экшен-рогалика Steel Effigy

Разработчики из студии Campground Interactive объявили о старте открытого плейтеста своего нового проекта Steel Effigy. Тестирование проходит в Steam и продлится до 31 октября. Чтобы принять участие, необходимо зайти на страницу игры в магазине и нажать кнопку Запросить доступ.

Steel Effigy представляет собой кооперативный слэшер в жанре roguelite, действие которого разворачивается в мире стимпанка. Игрокам в роли воинов, известных как Effigy, предстоит в одиночку или в команде до четырех человек сражаться с ордами порабощенных машин.

Ключевой особенностью игры является система кастомизации оружия прямо во время забега. Игроки могут использовать два вида оружия одновременно и модифицировать их с помощью стихийных улучшений, превращая обычные атаки в грозовые штормы или гравитационные колодцы. Собирая различные предметы и усиления, можно создавать уникальные боевые стили и комбинации способностей. Каждое прохождение генерируется случайным образом, а успешное завершение открывает доступ к новому оружию и техникам боя. Разработчики отмечают, что в ходе тестирования планируют опробовать различное оружие, улучшения и предметы.