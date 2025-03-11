Steel Hunters - шутер-экшен в сеттинге Sci-Fi от Wargaming выходит в ранний доступ 2 апреля 2025 года

Wargaming наконец-то объявила, что оригинальный проект - бесплатный шутер с героями-мехами Steel Hunters, выйдет в раннем доступе 2 апреля 2025 года.

Этот тайтл призван смешать элементы Battle Royale с механикой Extraction и отличается философией, ориентированной на игрока. Эта фаза раннего доступа будет полезна для разработки Steel Hunters и позволит сообществу принять участие и высказать свое мнение о разработке игры посредством своих отзывов. Чтобы сообщество оставалось в курсе событий, разработчики будут публиковать информацию и идеи по мере приближения игры к периоду раннего доступа.

Wargaming — отмеченный наградами разработчик, стоящий за World of Tanks и World of Warships, теперь пробует что-то немного выходящее за рамки своего обычного стиля игры, представляя новый шутер с мехами под названием Steel Hunters. Однако пока нельзя сказать, насколько хорошо эта игра будет работать, особенно на перенасыщенном рынке Battle Royale и шутеров с героями, таких как Overwatch 2, Marvel Rivals и Fortnite, если называть нескольких основных конкурентов.

Однако Steel Hunters выделяется из толпы, представляя собой захватывающую фэнтезийную игру о силе мехов, в которой вы управляете механическими гигантами, называемыми Охотниками, и принимаете участие в непрерывных битвах, где вам предстоит выполнить множество целей и задач на поле боя, чтобы повысить свой уровень и получить новое снаряжение для улучшения своего меха.

Каждый Охотник, доступный в игре, имеет свой собственный уникальный стиль игры, наборы способностей и системы развития, которые предоставят вам возможность создавать стратегии и тактики, позволяющие вам устранять противника, пока вы все вместе мчитесь к точке эвакуации.

Список будет состоять из таких персонажей, как Razorside, Heartbreaker, Fenris, Ursus, Trenchwalker, Prophet и Weaver, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, которые могут превратить их в мощную силу на поле боя, где вы сможете сражаться за славу на таких полях сражений, как Crimson Ridge, Maryland Heights и Stonecutter Keep. Вы будете сражаться против пяти других команд-дуэтов, и только одна сможет выбраться из Hunting Grounds.

Желающие поиграть в Steel Hunters смогут сделать это 2 апреля 2025 года на ПК через Steam или Wargaming Game Center.