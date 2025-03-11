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Steel Hunters 02.04.2025
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика
5.9 22 оценки

Steel Hunters - шутер-экшен в сеттинге Sci-Fi от Wargaming выходит в ранний доступ 2 апреля 2025 года

KoRnEr
Новости

Wargaming наконец-то объявила, что оригинальный проект - бесплатный шутер с героями-мехами Steel Hunters, выйдет в раннем доступе 2 апреля 2025 года.

Этот тайтл призван смешать элементы Battle Royale с механикой Extraction и отличается философией, ориентированной на игрока. Эта фаза раннего доступа будет полезна для разработки Steel Hunters и позволит сообществу принять участие и высказать свое мнение о разработке игры посредством своих отзывов. Чтобы сообщество оставалось в курсе событий, разработчики будут публиковать информацию и идеи по мере приближения игры к периоду раннего доступа.

Wargaming — отмеченный наградами разработчик, стоящий за World of Tanks и World of Warships, теперь пробует что-то немного выходящее за рамки своего обычного стиля игры, представляя новый шутер с мехами под названием Steel Hunters. Однако пока нельзя сказать, насколько хорошо эта игра будет работать, особенно на перенасыщенном рынке Battle Royale и шутеров с героями, таких как Overwatch 2, Marvel Rivals и Fortnite, если называть нескольких основных конкурентов.

Однако Steel Hunters выделяется из толпы, представляя собой захватывающую фэнтезийную игру о силе мехов, в которой вы управляете механическими гигантами, называемыми Охотниками, и принимаете участие в непрерывных битвах, где вам предстоит выполнить множество целей и задач на поле боя, чтобы повысить свой уровень и получить новое снаряжение для улучшения своего меха.

Каждый Охотник, доступный в игре, имеет свой собственный уникальный стиль игры, наборы способностей и системы развития, которые предоставят вам возможность создавать стратегии и тактики, позволяющие вам устранять противника, пока вы все вместе мчитесь к точке эвакуации.

Список будет состоять из таких персонажей, как Razorside, Heartbreaker, Fenris, Ursus, Trenchwalker, Prophet и Weaver, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, которые могут превратить их в мощную силу на поле боя, где вы сможете сражаться за славу на таких полях сражений, как Crimson Ridge, Maryland Heights и Stonecutter Keep. Вы будете сражаться против пяти других команд-дуэтов, и только одна сможет выбраться из Hunting Grounds.

Желающие поиграть в Steel Hunters смогут сделать это 2 апреля 2025 года на ПК через Steam или Wargaming Game Center.

-2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
OPen man

шутер-экшен это жанр других игр.

эта помойка обычная онлай-дроч.

называйте вещи своими именами.

4
Mudak2005

Движок свой от танков?

1
Славик Славиков

После танков ни в какой проект их не пойду.Игровые автоматы, и то что их прокладка делает сейчас, четко все обрисовывает.Ни в один проект где вообще любые фамилии когда либо замеченные в танках.Сейчас там дегенеративные их прокладочные клоуны в шизофрении и слабоумии соревнуются.

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