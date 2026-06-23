Состоялся анонс экшен-рогалика Steel Maiden с управлением 2 кнопками

Разработчик-одиночка под псевдонимом Very Positive представил свой проект, представляющий собой динамичный экшен-рогалик Steel Maiden. Выход игры запланирован на 4 квартал 2026 года на платформе PC.

Игровой процесс проекта сосредоточен на сражениях с ордами противников при помощи всего 2 кнопок. Несмотря на внешнюю простоту схемы управления, боевая система требует от игроков точного расчета времени и быстрой реакции для отражения наступающих со всех сторон врагов. Высокий темп игрового процесса заставляет действовать на уровне рефлексов, а уничтожение противников сопровождается динамичными визуальными эффектами.

Визуальное оформление игры создано под руководством арт-директора, чья предыдущая работа номинировалась на премию Steam Awards в категории Выдающийся визуальный стиль. Вся графика выполнена на основе плавной двухмерной спрайтовой анимации, созданной покадрово вручную в стилистике ретро-пикселей.

Каждый игровой забег будет отличаться за счет изменяющихся комбинаций способностей. Одной из ключевых механик станет слияние оружия, позволяющее объединять найденные предметы для разблокировки новых сил. В качестве примеров разработчик демонстрирует объединение меча Odachi с элементом Bio Core для получения тяжелого клинка Iron Slab, а также комбинацию громоотвода Lightning Rod и стимулятора Stim Pack, создающую электрическую катушку Tesla Coil. Дополнительно игроки смогут собирать реликвии между сессиями для постоянного улучшения своих боевых возможностей.

Проект создается силами всего 1 человека, который отвечает за анимацию, боевой баланс и программирование. В игре также применяются технологии искусственного интеллекта: разработчик задействовал генеративные инструменты для написания фоновой музыки и некоторых звуковых эффектов. При этом все вычисления происходят локально, игра не использует генерацию в реальном времени и не требует постоянного интернет-соединения.

Проект ориентирован на одиночное прохождение и содержит сцены насилия со стилизованной кровью и расчленением противников. Для запуска игры на минимальных настройках потребуется персональный компьютер с операционной системой Windows 10, процессором Intel Core i3-7100, 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 960.