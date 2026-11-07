Издательство Slitherine анонсировало тактическую стратегию Steel Platoon о битве за Москву

Издательство Slitherine совместно со студией Tactical Move анонсировало военно-историческую тактику в реальном времени Steel Platoon с ролевыми элементами. Страница проекта уже появилась в сервисе Steam вместе с дебютным видеороликом и подборкой скриншотов игрового процесса. События игры разворачиваются в октябре 1941 года в разгар битвы за Москву. Игрокам предстоит пройти боевой путь от тяжелого отступления советских войск под Калугой до победного контрнаступления и освобождения города.

В основу сюжетной кампании ляжет история лейтенанта Красной армии. Игроков ожидают 15 масштабных миссий, объединенных единой глобальной картой военных действий. Кампания получит разветвленную структуру со второстепенными задачами и несколькими концовками, зависящими от тактических успехов на поле боя.

Геймплей сосредоточен на общевойсковых столкновениях пехоты, бронетехники, артиллерии и авиации с упором на реалистичную модель повреждений. Разработчики отказались от традиционных шкал прочности техники в пользу симуляции отдельных модулей и механизмов. Под прицельным огнем танки теряют гусеницы и орудия, а экипажи вынуждены спасаться бегством из подбитых машин. Поврежденную технику разрешат чинить, эвакуировать и возвращать в строй прямо во время боевых действий.

Подразделения постепенно теряют боеспособность еще до полного уничтожения, поэтому ход сражений становится непредсказуемым, а умение адаптироваться - крайне важным. - Tactical Move, разработчики

Пехотные отделения и экипажи бронетехники не являются расходным материалом и переходят из миссии в миссию, накапливая боевой опыт. Ветеранов позволят пересаживать на более мощные или трофейные машины, а также настраивать с помощью дополнительного бронирования, специализированного вооружения и модулей. В игре представлены 2 исторические фракции в лице Красной армии и вермахта с выраженной асимметрией боевых доктрин.

Помимо сюжетного прохождения проект предложит масштабный стратегический режим Завоевание. В нем предстоит перемещать армии по глобальной карте театра военных действий, удерживать ключевые территории и грамотно распределять ограниченные ресурсы с учетом понесенных потерь. Для соревновательной игры предусмотрены одиночные бои и сетевой мультиплеер в форматах 1 на 1 и 2 на 2 с режимами Доминирование, Штурм и Захват и удержание.

Страница игры в Steam подтверждает наличие текстового перевода на русский язык. В опубликованных системных требованиях указана необходимость операционной системы Windows 11, процессора уровня Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарты Nvidia GeForce GTX 750 с 2 ГБ видеопамяти при 25 ГБ свободного места на накопителе. Точную дату выхода проекта разработчики сообщат позже.