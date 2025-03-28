Steel Seed демонстрирует расширенный игровой процесс в новом ролике перед запуском 10 апреля

Разработчик Storm in a Teacup и издатель ESDigital Games выпустили новый ролик для предстоящего научно-фантастического стелс-экшена Steel Seed. На этот раз видео фокусируется на том, чтобы дать нам более глубокий взгляд на игровой процесс.

Ролик начинается с показа сцены из раннего этапа игры, где главная героиня Зои все еще лежит в чем-то вроде медицинской кровати. Мы также видим, как включается роботизированный компаньон, KOBY, который летает в поисках Зои.

Геймплейные части видео начинаются с демонстрации некоторых возможностей платформера. Наряду с более традиционными движениями, такими как возможность взбираться на уступы, Зои также оснащена какими-то ракетными двигателями в ботинках, которые позволяют ей совершать двойные прыжки, чтобы пересекать более широкие пропасти.

Вскоре после этого мы впервые получаем возможность по-настоящему взглянуть на механику скрытности и боевую систему игры. Подкрадываясь к врагу, Зои сможет уничтожить его одним ударом.

Столкновение с врагом лицом к лицу приводит к бою, который, по-видимому, берет некоторые намеки из Soulslike. Зои, по-видимому, оснащена легкой атакой и тяжелой атакой, и игроки могут смешивать и сочетать их, чтобы придумать более разрушительные комбо. Зои также может уклоняться от атак противника, причем более точные уклонения вознаграждаются тем, что выглядит как мощная последующая атака.

Steel Seed изначально была представлена ​​еще на Future Games Show в июне 2023 года. Действие игры происходит в далеком будущем, когда человечество поставило планету на грань уничтожения из-за непрекращающейся промышленности. Игра разрабатывается с использованием Unreal Engine 5. Хотя изначально дата ее выхода была запланирована на 2024 год, с тех пор игра была отложена до 10 апреля. Она выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.