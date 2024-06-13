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Steel Seed 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Стелс, Постапокалипсис
7.1 12 оценок

Стелс-экшен Steel Seed от авторов Close to the Sun получил новый трейлер и демо-версию

butcher69
Новости

Компания Storm in a Teacup опубликовала трейлер грядущего научно-фантастического стелс-экшена от третьего лица. Steel Seed - это игра, которая перенесет вас в мир, где высокие технологии переплетаются с древними тайнами, а искусственный интеллект вершит судьбу человечества.

Вам предстоит взять на себя роль исследователя, которому поручено пробраться в подземный комплекс, созданный ИИ для спасения человечества. Здесь вас ждут не только головоломки и ловушки, но и опасные враги, готовые в любой момент нанести удар.

Steel Seed уже доступна в демо-версии в рамках фестиваля Steam "Играм быть". Релиз игры запланирован на 2024 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam и Epic Games Store).

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