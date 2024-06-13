Стелс-экшен Steel Seed от авторов Close to the Sun получил новый трейлер и демо-версию

Приключенческий боевик с упором на скрытное прохождение. Вы оказываетесь в постапокалиптическом мире, где человечество на грани вымирания. После глобальной катастрофы, которая уничтожила почти всю жизнь на планете, единственным прибежищем для выживших стало подземное убежище, защищённое машинами с искусственным интеллектом. Но и тут их поджидает новая опасность. Таинственный враг начинает охотиться на людей, используя свои смертоносные способности.

Под ваше управление попадает храбрая воительница, которая обладает необычными способностями и высокотехнологичным снаряжением. Вам необходимо выяснить, кто или что стоит за атаками на твой дом, и остановить его любой ценой. Вы должны путешествовать по разрушенному миру, сражаться с разными противниками, находить новое оружие и оборудование, решать головоломки и разгадывать тайны. Вы также будете сталкиваться с моральными дилеммами, которые повлияют на вашу судьбу и судьбу всего человечества.