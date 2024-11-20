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STEEP 02.12.2016
Экшен, Мультиплеер, Спорт, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 350 оценок

Steep на ПК взломали впервые за 8 лет - это заслуга группы VoriiYT

Иван Ролев

Защитная система игры Steep от компании Ubisoft, выпущенной в 2016 году, наконец-то была взломана хакерами спустя 8 лет с момента выхода. Известная группа VoriiYT (+RUNE), специализирующаяся на взломе игр, объявила, что успешно взломала защиту Denuvo, которая долгое время считалась непреодолимой для этой игры. Именно взломала, а не обошла через аккаунт Ubisoft-Connect.

Так как игры Ubisoft появляются в бесплатном магазине все чаще, следующей стоит ждать Riders Republic.

30
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Значит ждём взлома актуальных игр ещё 8 лет.))

9
Footmob

Так кому она уже нужна-то?? Та и смысл ее взламывать, ее уже дважды бесплатно раздавали - в EGS и в Ubisoft...

4
Shadow B I G

Смысл есть, я не беру и не играю в мусорных лаунчерах

-5
OPen man

взлом онлайна. хорошая новость.

2
Sider999

Новый гость в хацкер-арене.

0
MаnGo

Луч бы нед фор спид 2015 ломанули

0
Alex Row

Там онлайн- привязка, да и стоит на сэйлах копейки

1
Shadow B I G Alex Row

Пираты не покупают

1
Русик_96 Shadow B I G

не пираты а нищеброды как ты

-1
BOR-IS-BRITVA Русик_96

не тебе решать кто пират а кто нищеброд с твоим то феномом

0
Rensky27

неужели.. наконец-то !!!!

0
KeylessHarris
0
Bjorn Ironside

Анекдот про Неуловимого Джо почему-то вспомнился.

0