Steep на ПК взломали впервые за 8 лет - это заслуга группы VoriiYT

Защитная система игры Steep от компании Ubisoft, выпущенной в 2016 году, наконец-то была взломана хакерами спустя 8 лет с момента выхода. Известная группа VoriiYT (+RUNE), специализирующаяся на взломе игр, объявила, что успешно взломала защиту Denuvo, которая долгое время считалась непреодолимой для этой игры. Именно взломала, а не обошла через аккаунт Ubisoft-Connect.
Так как игры Ubisoft появляются в бесплатном магазине все чаще, следующей стоит ждать Riders Republic.
Значит ждём взлома актуальных игр ещё 8 лет.))
Так кому она уже нужна-то?? Та и смысл ее взламывать, ее уже дважды бесплатно раздавали - в EGS и в Ubisoft...
Смысл есть, я не беру и не играю в мусорных лаунчерах
взлом онлайна. хорошая новость.
Новый гость в хацкер-арене.
Луч бы нед фор спид 2015 ломанули
Там онлайн- привязка, да и стоит на сэйлах копейки
Пираты не покупают
не пираты а нищеброды как ты
не тебе решать кто пират а кто нищеброд с твоим то феномом
неужели.. наконец-то !!!!
Анекдот про Неуловимого Джо почему-то вспомнился.