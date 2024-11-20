Steep на ПК взломали впервые за 8 лет - это заслуга группы VoriiYT

Защитная система игры Steep от компании Ubisoft, выпущенной в 2016 году, наконец-то была взломана хакерами спустя 8 лет с момента выхода. Известная группа VoriiYT (+RUNE), специализирующаяся на взломе игр, объявила, что успешно взломала защиту Denuvo, которая долгое время считалась непреодолимой для этой игры. Именно взломала, а не обошла через аккаунт Ubisoft-Connect.

Так как игры Ubisoft появляются в бесплатном магазине все чаще, следующей стоит ждать Riders Republic.