И такое бывает: фанаты недовольны, что грудь Курису в ремейке Steins;Gate стала больше

Новый ремейк культовой визуальной новеллы Steins;Gate, вышедшей в 2009 году, уже на старте вызвал серьезный скандал среди давних фанатов. Поводом стали первые официальные изображения главной героини - Курису Макисэ. Дизайн персонажа, как и прежде, создан художником huke, однако новая версия девушки заметно отличается от оригинала. Героиня стала заметно более фигуристой: увеличенный размер груди, более современный и гладкий арт-стиль. Многие поклонники назвали это "реверс-цензурой" и ненужным фан-сервисом. Слева - новая версия, справа - оригинал 2009 года.

Критики изменений утверждают, что увеличенная грудь противоречит образу Курису как остроумного, строгого и гениального ученого, а новый арт-стиль выглядит "слишком современным, слишком дженерик", теряя уникальную текстуру и атмосферу оригинала.

Сторонники ремейка, напротив, считают обновления минимальными и положительными - это просто освежение графики, история остается прежней, плюс добавят новый контент. Споры быстро переросли в масштабную дискуссию в соцсетях. Часть фанатов уже объявила бойкот, другие напоминают, что за 17 лет стиль художника закономерно эволюционировал. Пока официальные издатели и разработчики не комментировали волну критики. Релиз ремейка ожидается в августе 2026, и пока неясно, повлияет ли критика на продажи.