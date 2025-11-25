Ремейк визуальной новеллы Steins;Gate Re:Boot выйдет в 2026 году и получит новую концовку

На сцене выставки WePlay Expo 2025 компания Mages сделала ряд громких заявлений, касающихся будущего знаменитой научно-фантастической серии Steins;Gate. Самым ожидаемым анонсом стали новые подробности ремейка Steins;Gate Re:Boot, который был анонсирован еще в 2024 году и выход которого был перенесен с 2025 года на 2026.

В отличие от оригинала 2009 года, Re:Boot будет основываться на сюжете Steins;Gate Elite (2018), который включает в себя элементы аниме-адаптации 2011 года. Главной новостью для поклонников стало сообщение о добавлении совершенно новой концовки. Таким образом, игра будет включать в себя все шесть оригинальных маршрутов из Elite и один совершенно новый финал.

Продюсер серии Тацуя Мацубара во время выступления объяснил причину переноса релиза на 2026 год. По его словам, команда разработчиков, воодушевленная проектом, взяла на себя дополнительные задачи. В их числе - полная переработка саундтрека и переозвучка всех диалогов игры, что и привело к сдвигу сроков. Что касается объема контента, то прохождение Steins;Gate Re:Boot займет у игроков от 30 до 50 часов.

Затронул Мацубара и будущее всей мультимедийной франшизы SciADV, частью которой является Steins;Gate. Он подтвердил, что параллельно с работой над Re:Boot ведется разработка еще одной новой игры, детали которой пока остаются в секрете.