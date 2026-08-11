STEINS;GATE RE:BOOT перенесли на Xbox Series: западный релиз состоится 29 октября

Издатели MAGES. и Spike Chunsoft перенесли выход STEINS;GATE RE:BOOT для Xbox Series X|S. Изначально игру планировали выпустить на консоли 20 августа, однако теперь релиз состоится 29 октября — одновременно с западным запуском консольных версий.

Разработчики объяснили перенос необходимостью синхронизировать дату выхода Xbox-версии с релизом игры на западных консолях. В Spike Chunsoft извинились перед игроками, которые ожидали STEINS;GATE RE:BOOT уже в августе.

При этом японский релиз состоится без изменений. 20 августа новая версия визуальной новеллы выйдет в Японии на PlayStation 5, Switch 2, PlayStation 4, Switch и ПК через Steam. В тот же день компьютерная версия станет доступна и на западных рынках.

Таким образом, владельцам Xbox Series X|S за пределами Японии придётся подождать ещё несколько месяцев. 29 октября STEINS;GATE RE:BOOT одновременно появится на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4 и Switch в западных регионах.

STEINS;GATE RE:BOOT представляет собой переработанную версию культовой визуальной новеллы STEINS;GATE. Игра получила обновлённую графику и дополнительные элементы, при этом разработчики стремятся сохранить историю и атмосферу оригинала.