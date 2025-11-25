Steins;Gate Re:Boot порадует фанатов новым финалом и обновленной анимацией

Steins;Gate Re:Boot обещает стать настоящим событием для поклонников культовой серии визуальных романов. Продюсер Тацуя Мацубара рассказал на WePlay Expo 2025 в Шанхае, что помимо шести оригинальных маршрутов, в ребуте появится совершенно новый финал, который станет эксклюзивным для этой версии. Такой подход позволит даже давним фанатам пережить историю заново, открывая свежие сюжетные возможности и неожиданные развязки.

Несмотря на название, Re:Boot опирается на сюжет Steins;Gate Elite 2018 года, включающий элементы аниме-адаптации 2011 года, а также новые анимационные вставки и озвучку для ранее не представленных сцен. Игроков ждёт глубоко проработанная история с Ринтаро Окабе, Курису Макисе и другими героями, а продолжительность прохождения составит около 30–50 часов. Седьмой сценарий дополнен новой заключительной песней Канако Ито, которая уже прославилась благодаря темам предыдущих игр серии, включая культовую «Skyclad Observer».

На вопрос о переносе релиза на 2026 год Мацубара пояснил, что команда взяла на себя дополнительные задачи: полная переработка музыки, перезапись всех голосов и улучшение графики. Этот энтузиазм и желание довести продукт до совершенства привели к задержке, но результат, как уверяет продюсер, стоит ожидания.

Кроме Re:Boot, студия Mages работает над новым проектом в рамках франшизы SciADV. Подробности пока держатся в секрете, но Мацубара пообещал, что фанаты смогут рассчитывать на продолжение истории в будущем.

Steins;Gate Re:Boot выходит в 2026 году и сочетает в себе обновленную графику, анимацию, озвучку и новый финал, что делает игру обязательной для всех поклонников серии. Это не просто ремейк — это современное переосмысление классического визуального романа, которое обещает захватить игроков с первых минут и подарить им совершенно новый опыт.