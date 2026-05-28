Steins;Gate Re:Boot вернёт культовую визуальную новеллу уже летом - с новой графикой и дополнительной концовкой

Spike Chunsoft раскрыла даты западного релиза Steins;Gate Re:Boot — переиздания одной из самых известных научно-фантастических визуальных новелл. На Xbox Series X|S и ПК (Steam) игра выйдет уже 20 августа, а владельцам PlayStation и Nintendo Switch придётся подождать до 29 октября.

Речь идёт не просто о ремастере. Авторы фактически заново пересобирают Steins;Gate образца 2009 года: персонажи, фоны и иллюстрации полностью перерисованы, а количество сюжетных сцен заметно выросло. Особенно интересно выглядит обещание новой временной линии и дополнительной концовки — для фанатов оригинала это, пожалуй, главный повод вернуться в историю Ринтаро Окабэ.

Разработчики также заново записали японскую озвучку и полностью переработали музыку композитора Цуёси Або. Визуальная часть теперь использует технологию E-mote, благодаря которой герои двигаются и реагируют заметно живее. Для жанра, где атмосфера и диалоги важнее экшена, такие изменения действительно могут сыграть большую роль.

Судя по описанию, Spike Chunsoft старается не просто обновить классику, а сделать её более современной и доступной новой аудитории. И это выглядит логично: за последние годы интерес к визуальным новеллам снова вырос, а сама Steins;Gate давно считается одной из главных игр жанра. Если авторам удастся сохранить атмосферу оригинала и аккуратно встроить новый контент, Re:Boot вполне может стать образцовым переизданием, а не очередной попыткой заработать на ностальгии.