STEINS;GATE RE:BOOT вышла с обновлённой графикой и новой сюжетной линией

Научно-фантастическая визуальная новелла STEINS;GATE RE:BOOT стала доступна в цифровом формате на PlayStation 5. Перезапуск культовой истории 2009 года получил полностью переработанную графику, обновлённый интерфейс, новые сюжетные материалы и дополнительные сцены. Разработкой занималась MAGES., а издателем за пределами Японии выступила Spike Chunsoft.

Главный герой Ринтаро Окабэ и его друзья из лаборатории будущих гаджетов случайно создают устройство, способное отправлять сообщения в прошлое. Эксперименты с изменением истории постепенно втягивают героев в масштабный заговор, а временные линии начинают переплетаться. Решения игрока влияют на развитие событий и судьбы персонажей, открывая несколько вариантов финала.

В RE:BOOT все персонажи, фоны и ключевые иллюстрации созданы заново. Количество сюжетных изображений увеличилось примерно вдвое по сравнению с оригиналом, а число фоновых иллюстраций выросло на 20%. Композитор Такэси Або обновил музыкальное сопровождение, а оригинальные японские актёры озвучивания вернулись к своим ролям. Кроме того, в игру добавили новую сюжетную линию Gamma Worldline.

STEINS;GATE RE:BOOT уже доступна в цифровом формате на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC в Steam. Digital Deluxe Edition включает цифровой артбук, саундтрек и видеозапись концертного мероприятия STEINS;GATE 15th LIVE ONE WORLD.