Steins;Gate возвращается с полноценным перезапуском - культовую новеллу полностью обновили для нового поколения

Компания MAGES официально объявила дату выхода STEINS;GATE RE:BOOT — обновлённая версия одной из самых известных визуальных новелл выйдет 20 августа на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch и ПК. И, судя по описанию, речь идёт не о простом ремастере, а о полноценном переосмыслении классики.

Разработчики обещают полностью переработанную графику, новый пользовательский интерфейс и даже дополнительный сценарий, расширяющий оригинальную историю. Для фанатов это особенно важный момент: STEINS;GATE давно считается одной из сильнейших научно-фантастических новелл в игровой индустрии, а её сюжет о путешествиях во времени до сих пор регулярно попадает в списки лучших историй жанра.

Главным героем снова станет Ринтаро Окабе — эксцентричный студент, случайно открывший способ отправлять сообщения в прошлое. Дальше всё развивается в фирменном стиле серии: паранойя, временные линии, заговоры и постоянное ощущение, что любая ошибка может разрушить реальность. И именно эта смесь «твёрдой» научной фантастики и эмоциональной драмы когда-то сделала STEINS;GATE культовой далеко за пределами Японии.

Особенно интересно выглядит подход к визуальной части. Художник huke вернулся к работе над персонажами, обновив их внешний вид, а Акихабара была заново воссоздана с большим вниманием к деталям эпохи. Судя по первым материалам, разработчики стараются сохранить дух оригинала, но при этом сделать игру привлекательной для новой аудитории, привыкшей к более современному темпу и подаче.

Любопытно и то, что STEINS;GATE RE:BOOT выходит сразу на всех актуальных платформах, включая Switch 2. Для жанра визуальных новелл это уже показатель серьёзных амбиций, а не нишевого релиза «для своих». Если MAGES действительно удастся аккуратно обновить оригинал, не потеряв атмосферу и сложную структуру повествования, то RE:BOOT вполне может стать идеальной точкой входа для новичков — и отличным поводом вернуться в одну из самых влиятельных sci-fi историй последних 15 лет.