Актриса, озвучившая Еву в Stellar Blade, в шоке от нескончаемого успеха игры

Экшен-игра 2024 года Stellar Blade уверенно шагнула в 2025-й как одна из самых популярных игр в истории PlayStation, однако Ребекка Ханссен, подарившая английский голос главной героине, красавице-андроиду Еве, даже не подозревала, что проект окажется настолько "долгоиграющим".

Ханссен призналась в интервью изданию GamesRadar+ на церемонии вручения наград Golden Joystick Awards 2025, что продолжающийся успех Stellar Blade кажется ей "сюрреалистичным".

Я не думаю - точнее, я знаю - что когда я записывала озвучку, я не представляла, насколько масштабным станет этот проект. Он полностью потряс меня и продолжает это делать

Постапокалиптический экшен стал воплощением крутости в духе PS2 благодаря своему уникальному хак-энд-слэш стилю, который демонстрируют солдаты-андроиды. Немалую роль играет и то, что эти солдаты сверхъестественно красивы, что дает преданным фанатам объект для настоящего поклонения. Так или иначе, Ребекка Ханссен испытывает огромную благодарность к поклонникам Stellar Blade.

Быть частью этого всего сейчас - это прекрасно. Каждый день я получаю сообщения от людей, которые рассказывают, как много для них значит игра и сколько прохождений они совершили. Думаю, Ева остается со мной практически каждый день, и это замечательно.