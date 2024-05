Актёры захвата движений повторили ту самую сцену из Stellar Blade и воссоздали обложки разных игр

Корейский экшен Stellar Blade от разработчиков из студии Shift Up стал одним из самых громких релизов этого года. Проект имеет все шансы стать самым успешным одиночным проектом 2024 года, и всё благодаря большой любви разработчиков к привлекательным женским формам. Прямо в самом начале прохождения Stellar Blade игроков встречает весьма откровенный ракурс на главную героиню, который подчеркивает её формы. Эта сцена послужила поводом для целого скандала с активистами, однако она не пугает актёров, которые специализируются на захвате движений.

Работники этой индустрии придумали весьма интересный челлендж. В небольшом ролике они повторили самые запоминающиеся сцены из популярных игр, используя свои профессиональные навыки. На видео показаны сцены из Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 1, Red Dead Redemption 2, Tomb Raider и других известных проектов. В основном актёры воссоздавали обложки этих игр, но в случае со Stellar Blade решили повторить скандальную сцену.

Актёры в полной экипировке для захвата движений повторили сцену, где главная героиня Stellar Blade Ева встречает Таки и встаёт из своей спасательной капсулы. В игре этот эпизод вызвал волну обсуждений из-за сексуализации женского тела, но в реальности с живыми людьми он выглядит довольно обыденно.