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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.6 2 328 оценок

Альбом Stellar Blade Original Soundtrack Plus с новыми треками из DLC стал доступен на стриминговых сервисах

Gruz_ Gruz_

Разработчик Shift Up выпустил обновленную версию саундтрека к игре Stellar Blade - альбом Stellar Blade Original Soundtrack Plus, который теперь доступен на различных стриминговых сервисах, таких как Spotify и Apple Music.

Данный альбом, насчитывающий 17 треков, состоит из бонусных композиций для игры, включая те, что были выпущены с DLC Nikke и последним бесплатным обновлением, в том числе темы битвы боссов Скарлет и Манн.

Оригинальный саундтрек к базовой игре был добавлен на стриминговые сервисы в сентябре 2024 года и включает 189 композиций.

Stellar Blade Complete Edition доступна на PlayStation 5 и ПК (Steam и Epic Games Store).

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
iWZn00b

189 песен, будем слушать

1
Stonnos

Несмотря на все прочие недостатки данной игры, пожалуй с уверенностью можно сказать что музыкальное сопровождение является сильнейшей стороной Stellar Blade, достаточно гармоничная и в то же время динамичная музыка создают игре особый антураж... Сохранил себе по несколько плейлистов и время от времени переслушиваю на повторе :D

1
Jarvis666

И из всей этой кучи запомнился только beyond fate, единственный реально душевный саунд))

Carissa7517

О как

firefox0047

Все ещё жду мод на нормальную музыку