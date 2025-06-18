Альбом Stellar Blade Original Soundtrack Plus с новыми треками из DLC стал доступен на стриминговых сервисах

Разработчик Shift Up выпустил обновленную версию саундтрека к игре Stellar Blade - альбом Stellar Blade Original Soundtrack Plus, который теперь доступен на различных стриминговых сервисах, таких как Spotify и Apple Music.
Данный альбом, насчитывающий 17 треков, состоит из бонусных композиций для игры, включая те, что были выпущены с DLC Nikke и последним бесплатным обновлением, в том числе темы битвы боссов Скарлет и Манн.
Оригинальный саундтрек к базовой игре был добавлен на стриминговые сервисы в сентябре 2024 года и включает 189 композиций.
Stellar Blade Complete Edition доступна на PlayStation 5 и ПК (Steam и Epic Games Store).
189 песен, будем слушать
Несмотря на все прочие недостатки данной игры, пожалуй с уверенностью можно сказать что музыкальное сопровождение является сильнейшей стороной Stellar Blade, достаточно гармоничная и в то же время динамичная музыка создают игре особый антураж... Сохранил себе по несколько плейлистов и время от времени переслушиваю на повторе :D
И из всей этой кучи запомнился только beyond fate, единственный реально душевный саунд))
О как
Все ещё жду мод на нормальную музыку