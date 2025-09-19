AMD FSR 4 обеспечивает значительные улучшения в Stellar Blade и Final Fantasy 7 Rebirth на Steam Deck

AMD FSR 4 творит чудеса на Steam Deck, обеспечивая значительное улучшение качества изображения в некоторых играх, что в большинстве случаев оправдывает снижение производительности.

Deck Wizard опубликовал в сети новые сравнительные видеоролики, сравнивающие Stellar Blade и Final Fantasy 7 Rebirth на Steam Deck с AMD FSR 4 и FSR 3.1.5. Сравнение обеих игр наглядно демонстрирует, как новая версия апскейлера, которая лишь недавно неофициально появилась на Steam Deck, обеспечивает значительно более чистое и чёткое изображение по сравнению с предыдущей версией, что в большинстве случаев оправдывает снижение производительности. Хотя обе игры лучше всего работают при 60 кадрах в секунду, особенно Stellar Blade, учитывая её динамичный геймплей, уже заметные на этой ранней стадии улучшения говорят о том, что реализация FSR 4 на портативной платформе имеет большой потенциал и может стать ещё лучше при дальнейшей оптимизации.