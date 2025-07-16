AMD Korea и Shift Up выпустили специальную версию игрового ПК Stellar Blade AMD Edition

Компания AMD Korea совместно с разработчиками Shift Up выпустила специальную версию игрового ПК Stellar Blade AMD Edition, созданную для максимального погружения в популярную экшен-RPG. Стильный прозрачный корпус системного блока выполнен в темно-оранжевых тонах, а система оснащена процессором Ryzen 7 9800X3D с технологией 3D V-Cache второго поколения, видеокартой Radeon RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4, 32 гигабайтами памяти Crucial DDR5-6000, SSD M.2 NVme Western Digital Black на 1 терабайт и системной водяного охлаждения Deepcool LE 360 V2 ARGB.

По словам представителя AMD Korea, система была оптимизирована специально для игры и тщательно протестирована, чтобы игроки прошли Stellar Blade с максимальной графикой и плавностью игрового процесса.

Все купившие Stellar Blade AMD Edition получат в подарок ключ для активации Stellar Blade в Steam, фирменный коврик для мыши и акриловую фигурку с Евой. Цена Stellar Blade AMD Edition 2990000 вон (примерно 168 тысяч рублей).