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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 3 973 оценки

AMD Korea и Shift Up выпустили специальную версию игрового ПК Stellar Blade AMD Edition

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Компания AMD Korea совместно с разработчиками Shift Up выпустила специальную версию игрового ПК Stellar Blade AMD Edition, созданную для максимального погружения в популярную экшен-RPG. Стильный прозрачный корпус системного блока выполнен в темно-оранжевых тонах, а система оснащена процессором Ryzen 7 9800X3D с технологией 3D V-Cache второго поколения, видеокартой Radeon RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4, 32 гигабайтами памяти Crucial DDR5-6000, SSD M.2 NVme Western Digital Black на 1 терабайт и системной водяного охлаждения Deepcool LE 360 V2 ARGB.

По словам представителя AMD Korea, система была оптимизирована специально для игры и тщательно протестирована, чтобы игроки прошли Stellar Blade с максимальной графикой и плавностью игрового процесса.

Все купившие Stellar Blade AMD Edition получат в подарок ключ для активации Stellar Blade в Steam, фирменный коврик для мыши и акриловую фигурку с Евой. Цена Stellar Blade AMD Edition 2990000 вон (примерно 168 тысяч рублей).

29
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Yoshemitsu
чтобы игроки прошли Stellar Blade с максимальной графикой

С таким РС за 168 тысяч рублей промежность Эвы в скине 2В будет выглядеть еще лучше.

8
Diablonos

Включи 4к и не позорься.

2
Yoshemitsu Diablonos

Только вопрос: Если я включу эти 4К в любой другой игре на РС за 168 тысяч рублей, не будет ли SB просто втоптан лицом в гувно?

1
sa1958

Ну а что цена нормальная для такого ПК.

6
Константин335

Интересно кто купит его за такую цену

3
Леший3

а че не так то ??????

2
Константин335 Леший3

160к отдать за ПК, считаю очень дорого

Kamishini1993

Самому крайне трудно будет уложиться в такую цену только проц + видюха в днсе выйдет на 130 тысяч, а вне днса без гарантий брать сомнительно

2
Egik81

Вполне разумное решение как и для АМД так и производителя игры. У которых в данном случае одни и те же клиенты.

p.s. остается надеется только что процессор не помашет ручкой и не сгорит. Учитывая подмоченную репутацию 9800X3D.

2
Mazaxati

цена на удивление ниже чем могла бы быть, корпус интересный можно было бы отдельно его такой взять или найти его в дефалте и переделать под стелаблейда

2
Пользователь ВКонтакте

Кроме надписей Stellar Blade ничего интересного не вижу, такие можно и самому сделать. Хотелось бы какого-то более кастомного исполнения. // Andrey De-Yukio

1
КонстантинEscadron

Атлон и р9 280

1
zSpartacuSz

Дешевле чем в рф можно такой Пк таи купить, а зп там в 5 если не в 10 раз выше) лучшая страна

1
Леший3

ну покажи такой же дешевле

1
Леший3

где купить?????????

BigusDickus

а где у него сиськи и жопь?

Леший3

да уж. могли хотя бы наклеечки такие прилепить 😀

1
Леший3

хотя там фигурку дают в подарок. уже что то

1