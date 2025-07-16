AMD Korea и Shift Up выпустили специальную версию игрового ПК Stellar Blade AMD Edition

Компания AMD Korea совместно с разработчиками Shift Up выпустила специальную версию игрового ПК Stellar Blade AMD Edition, созданную для максимального погружения в популярную экшен-RPG. Стильный прозрачный корпус системного блока выполнен в темно-оранжевых тонах, а система оснащена процессором Ryzen 7 9800X3D с технологией 3D V-Cache второго поколения, видеокартой Radeon RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4, 32 гигабайтами памяти Crucial DDR5-6000, SSD M.2 NVme Western Digital Black на 1 терабайт и системной водяного охлаждения Deepcool LE 360 V2 ARGB.
По словам представителя AMD Korea, система была оптимизирована специально для игры и тщательно протестирована, чтобы игроки прошли Stellar Blade с максимальной графикой и плавностью игрового процесса.
Все купившие Stellar Blade AMD Edition получат в подарок ключ для активации Stellar Blade в Steam, фирменный коврик для мыши и акриловую фигурку с Евой. Цена Stellar Blade AMD Edition 2990000 вон (примерно 168 тысяч рублей).
С таким РС за 168 тысяч рублей промежность Эвы в скине 2В будет выглядеть еще лучше.
Включи 4к и не позорься.
Только вопрос: Если я включу эти 4К в любой другой игре на РС за 168 тысяч рублей, не будет ли SB просто втоптан лицом в гувно?
Ну а что цена нормальная для такого ПК.
Интересно кто купит его за такую цену
а че не так то ??????
160к отдать за ПК, считаю очень дорого
Самому крайне трудно будет уложиться в такую цену только проц + видюха в днсе выйдет на 130 тысяч, а вне днса без гарантий брать сомнительно
Вполне разумное решение как и для АМД так и производителя игры. У которых в данном случае одни и те же клиенты.
p.s. остается надеется только что процессор не помашет ручкой и не сгорит. Учитывая подмоченную репутацию 9800X3D.
цена на удивление ниже чем могла бы быть, корпус интересный можно было бы отдельно его такой взять или найти его в дефалте и переделать под стелаблейда
Кроме надписей Stellar Blade ничего интересного не вижу, такие можно и самому сделать. Хотелось бы какого-то более кастомного исполнения. // Andrey De-Yukio
Атлон и р9 280
Дешевле чем в рф можно такой Пк таи купить, а зп там в 5 если не в 10 раз выше) лучшая страна
ну покажи такой же дешевле
где купить?????????
а где у него сиськи и жопь?
да уж. могли хотя бы наклеечки такие прилепить 😀
хотя там фигурку дают в подарок. уже что то