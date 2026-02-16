ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 690 оценок

Andreh взломал защиту Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора

AceTheKing AceTheKing

Взломщик Andreh сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора.

Stellar Blade "Обход Denuvo - гипервизор"

Взлом работает как на процессорах AMD, так и на процессорах Intel. При таких темпах, гипервизор позволит взломщикам пройтись по накопленному списку с невзломанными играми с Denuvo за считанные недели.

Stellar Blade вышла на PC в июне 2025 года и с тех пор оставалась невзломанной.

Комментарии:  42
Snake2105

Теперь можно и познакомится с игрой, а за 8к. пусть сами разрабы и их родственники покупают

нитгитлистер

сначала почитай как гипервизор запустить))

AceTheKing нитгитлистер

За пару минут сделал две cmd команды, выключил secure boot и убедился, что включена виртуализация - Persona 3 Reload, Sonic Origins и Black Myth Wukong без проблем запустились и работают.

На данный момент самое сложное в запуске игр с гипервизором - это скачать дистрибутивы самих игр напрямую с кс рин.

PeakyUrias

ну ты и округлил, конечно, ценник в 2100 до 8к

Константин335
Stellar Blade вышла на PC в июне 2025 года и с тех пор оставалась невзломанной.

Она так и осталась не взломанной, гипервизор это не взлом

vertehwost
Serg_Sigil

Ну сейчас набегут) даже самые "простые" юзеры будут часами искать исходники и пытаться "взломать" эту игрушку по гайду, чтобы наконец-то побегать за андроида с огромной Ж lol

SERGEY-SP

ну и ху..ли толку через гипервизор этот шляпный!Проще активацию тотгда взять гемора и то меньше будет!Полноценный взлом есть полноценный взлом а гипер хрень это шляпа!

Yoshemitsu

Знаешь как говорят? Дареному коню - под хвостом не нюхают.

z8TiREX8z Yoshemitsu

Парень правду написал, проще активацию за копейки замутить.

pckot01

Что-то в зелёных магазинах этих игр не видно, походу кривые эти кряки, voices38 допиливать надо

Maksim7282

Assassin's creed, Mafia давай

LightheartedYalim

Зачем тебе шадоус? Там один сплошной гринд и зачистка аванпостов. Сюжет игре не особо отличается от предыдущих частей игр.

theatre off tragedy

и где она на торенте

результата не видно

agula98

На торренте и не будет, так как налетят нормисы с вапросами:На win xp не работает, пачиму а где кряк,на моем пентиуме не запустилась ашибка релиз кал, что такое гипервизор я слесарь у нас такого нет как запустить и т.д.

dimon10dd

В том то и дело, не кто не хочет этим занимается. На торенты скидывать.

theatre off tragedy agula98

нахрена тогда выкладывать и хвастаться что якобы взломал

типа я взломал и поиграю молодец

а вы сосите

LinearFelix

че все денува сдувается тащите новую

ConciseYu

жадность фраера сгубила, а то оверпрайс влепят, даже со своими якобы скидками мизерными

SkyraX

надеюсь на основе этих тепловизор кряков появятся полноценно доработанные кряки без танцев с бубнами

Great-heartedElio

так не работает, принципиально разные методы

