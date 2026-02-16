Andreh взломал защиту Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора

Взломщик Andreh сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора.
Взлом работает как на процессорах AMD, так и на процессорах Intel. При таких темпах, гипервизор позволит взломщикам пройтись по накопленному списку с невзломанными играми с Denuvo за считанные недели.
Stellar Blade вышла на PC в июне 2025 года и с тех пор оставалась невзломанной.
Теперь можно и познакомится с игрой, а за 8к. пусть сами разрабы и их родственники покупают
сначала почитай как гипервизор запустить))
За пару минут сделал две cmd команды, выключил secure boot и убедился, что включена виртуализация - Persona 3 Reload, Sonic Origins и Black Myth Wukong без проблем запустились и работают.
На данный момент самое сложное в запуске игр с гипервизором - это скачать дистрибутивы самих игр напрямую с кс рин.
ну ты и округлил, конечно, ценник в 2100 до 8к
Она так и осталась не взломанной, гипервизор это не взлом
Ну сейчас набегут) даже самые "простые" юзеры будут часами искать исходники и пытаться "взломать" эту игрушку по гайду, чтобы наконец-то побегать за андроида с огромной Ж lol
ну и ху..ли толку через гипервизор этот шляпный!Проще активацию тотгда взять гемора и то меньше будет!Полноценный взлом есть полноценный взлом а гипер хрень это шляпа!
Знаешь как говорят? Дареному коню - под хвостом не нюхают.
Парень правду написал, проще активацию за копейки замутить.
Что-то в зелёных магазинах этих игр не видно, походу кривые эти кряки, voices38 допиливать надо
Assassin's creed, Mafia давай
Зачем тебе шадоус? Там один сплошной гринд и зачистка аванпостов. Сюжет игре не особо отличается от предыдущих частей игр.
и где она на торенте
результата не видно
На торренте и не будет, так как налетят нормисы с вапросами:На win xp не работает, пачиму а где кряк,на моем пентиуме не запустилась ашибка релиз кал, что такое гипервизор я слесарь у нас такого нет как запустить и т.д.
В том то и дело, не кто не хочет этим занимается. На торенты скидывать.
нахрена тогда выкладывать и хвастаться что якобы взломал
типа я взломал и поиграю молодец
а вы сосите
че все денува сдувается тащите новую
жадность фраера сгубила, а то оверпрайс влепят, даже со своими якобы скидками мизерными
надеюсь на основе этих тепловизор кряков появятся полноценно доработанные кряки без танцев с бубнами
так не работает, принципиально разные методы