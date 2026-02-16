Andreh взломал защиту Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора

Взломщик Andreh сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Stellar Blade с помощью гипервизора.

Взлом работает как на процессорах AMD, так и на процессорах Intel. При таких темпах, гипервизор позволит взломщикам пройтись по накопленному списку с невзломанными играми с Denuvo за считанные недели.

Stellar Blade вышла на PC в июне 2025 года и с тех пор оставалась невзломанной.