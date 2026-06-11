Анонс Stellar Blade для Nintendo Switch вызвал волну недовольства среди владельцев Xbox

Еще недавно многие игроки были убеждены, что Stellar Blade рано или поздно выйдет на Xbox Series X/S. Однако ситуация выглядит иначе. Хит студии Shift Up не только лишился эксклюзивности PlayStation, но и был анонсирован для Nintendo Switch 2. Единственной крупной платформой, на которой его до сих пор нет, остается именно Xbox.

Решение разработчиков вызвало острую реакцию у комьюнити Xbox. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия вокруг политики южнокорейской студии Shift Up. Пользователи массово выражают недоумение, почему они тратят ресурсы на портирование игры для других систем, но продолжают демонстративно игнорировать Xbox Series X/S?

Парадокс ситуации в том, что Shift Up сами месяцами твердили о желании расширить аудиторию. На фоне отличных продаж ПК-версии релиз на Xbox выглядел максимально логичным шагом для бизнеса. Но реальность оказалась суровее: Stellar Blade анонсируют для других платформ, а владельцам Xbox остается лишь довольствоваться полным молчанием со стороны разработчиков.

В геймерском сообществе уже вовсю обсуждают причины происходящего, и главная версия — жесткие условия Sony. Скорее всего, в контракте со студией Shift Up прописан запрет на быстрый релиз у конкурентов. В игровой индустрии это стандартная практика: достаточно вспомнить Final Fantasy VII Remake или Death Stranding, которые годами не могли добраться до Xbox именно из-за подобных контрактов.

Вторая версия — чисто техническая: разработчиков могла отпугнуть пресловутая Xbox Series S. Слабая консоль Microsoft с ее дефицитом памяти часто требует огромных затрат на оптимизацию, и разработчики просто не хотят с этим связываться. Спасти ситуацию могла бы сама Microsoft, если бы выкупила игру для Game Pass и покрыла расходы на порт. Но пока всё это — не более чем слухи.

Появится ли Stellar Blade на Xbox в будущем? Точного ответа нет ни у кого. Однако крест на проекте ставить рано: история знает массу примеров, когда казавшиеся вечными эксклюзивы спустя годы все же добирались до платформы Microsoft. Сейчас владельцам Xbox Series остается только запастись терпением, следить за новостями и верить, что их громкие призывы наконец будут услышаны, а студия Shift Up пересмотрит свои планы.