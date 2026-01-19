Анонсирована откровенная 55-сантиметровая статуя Алой Мечницы из кроссовера Stellar Blade и NIKKE

Коллекционеры премиального мерча и фанаты творчества студии Shift Up получили новый повод открыть свои кошельки. Компания PA Create Studio открыла предварительные заказы на внушительную статуэтку Алой Мечницы — образа, вдохновленного популярной коллаборацией между экшеном Stellar Blade и мобильным хитом Goddess of Victory: NIKKE.

Скульпторы не стали скромничать и сделали главный акцент на сексуальности героини, сохранив узнаваемый визуальный почерк геймдизайнера Ким Хён Тэ. Статуэтка выполнена в масштабе 1/4 и достигает в высоту 55 сантиметров. Композиция отличается высокой детализацией: динамичная поза, развевающиеся ленты традиционного наряда и, конечно же, акцентированная эротичность костюма, который оставляет открытыми бедра и зону декольте, подчеркивая пышные формы героини.

Статуя изготавливается из полистоуна и импортного полиуретана. Тираж строго ограничен — будет выпущено всего 128 экземпляров на весь мир. Релиз намечен на сентябрь (3 квартал) 2026 года.

Ценовой диапазон варьируется от 118 до 455 долларов (примерно от 11 500 до 44 000 рублей по текущему курсу), в зависимости от комплектации и депозита. Примечательно, что производитель позиционирует фигурку как «стандартный продукт» без функции снимаемой одежды, поскольку основной дизайн и так достаточно откровенен.

Пока фанаты расчищают полки для новых waifu-фигурок, сами разработчики уже активно готовят почву для продолжения истории Евы. Ранее мы писали, что студия начала тизерить сиквел, намекая на смену обстановки. Подробнее об этом читайте в материале: