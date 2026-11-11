Группа ARTIFACT сообщила о выпуске ряда обновлений гипервизор-взломов защиты Denuvo.
В этот раз ARTIFACT обновили взломы для Planet Zoo 2 (v1.0.10, исправление ошибок), Stellar Blade (v1.5.0, коллаборация с Bayonetta), Crimson Desert Enhanced (v2.04.08, исправление ошибок и улучшение производительности), а так же Football Manager 27 (v.27.0.1, исправление ошибок).
Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта:
ARTIFACT обновили гипервизор-взломы Denuvo для Stellar Blade, Planet Zoo 2, Football Manager 27 и Crimson Desert
Группа ARTIFACT сообщила о выпуске ряда обновлений гипервизор-взломов защиты Denuvo.
• Круто, конечно, что оперативно обновляют под свежие патчи, но сам метод через гипервизор — это всё ещё лютый костыль. Ради запуска приходится отключать штатную защиту ядра Windows, включать тестовый режим и давать непонятному драйверу доступ уровня ring -1 в обход системы. Для тестовой винды на отдельном SSD пойдёт, но на основной рабочий комп с аккаунтами такое ставить — себе дороже».
• «Irdeto (разработчики Denuvo) в октябре только успели отчитаться, что заблокировали обход через гипервизор, а ARTIFACT уже не просто обошли заглушку, но и патчи с DLC штампуют быстрее официальных магазинов
Артефакт кстати делает очень х*ёвые обходы по сравнению с Denuowo. Я качал phantom blade zero с его обходом и потом переустанавливал Винду. Никто не сказал, что после каждой игры нужно в файле vbs сбрасывать всё назад, иначе сломаются некоторые функции системы: у меня перестали работать локальные нейронки и установщики программ и игр.