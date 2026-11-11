ARTIFACT обновили гипервизор-взломы Denuvo для Stellar Blade, Planet Zoo 2, Football Manager 27 и Crimson Desert

Группа ARTIFACT сообщила о выпуске ряда обновлений гипервизор-взломов защиты Denuvo.



В этот раз ARTIFACT обновили взломы для Planet Zoo 2 (v1.0.10, исправление ошибок), Stellar Blade (v1.5.0, коллаборация с Bayonetta), Crimson Desert Enhanced (v2.04.08, исправление ошибок и улучшение производительности), а так же Football Manager 27 (v.27.0.1, исправление ошибок).



Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта: