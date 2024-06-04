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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 910 оценок

Автор NieR: Automata похвастался редким коллекционным изданием Stellar Blade с автографом разработчиков

Gutsz
Новости

Корейский экшен Stellar Blade во многих аспектах игрового процесса и дизайна мира вдохновлялся слэшером NieR: Automata, созданным эксцентричным геймдизайнером Ёко Таро. Разработчик не стал обвинять проект в плагиате или чрезмерном заимствовании, а, напротив, активно поддерживал его создателей с самого первого анонсирующего тизера. Его поддержка не осталась незамеченной, и в качестве благодарности студия Shift Up отправила Ёко Таро самое уникальное издание Stellar Blade с личным автографом руководителя команды.

Создатель NieR: Automata был приятно удивлен таким необычным подарком. В своих социальных сетях Ёко Таро признался, что уже давно прошел игру, но как коллекционеру ему было приятно получить издание, которого больше нет ни у кого. Студия Shift Up прислала ему физическую копию Stellar Blade вместе с виниловой пластинкой оригинального саундтрека и специальным USB-накопителем. Каждый такой подарок получил автограф от Ким Хён Тэ, геймдизайнера Stellar Blade.

Я рад, что работаю в игровой индустрии!

— написал Ёко Таро.

Напомним, ранее авторы Stellar Blade поделились одним из первых концепт-артов игры. Как оказалось, наброски игры начинались с откровенных костюмов.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kenn1y

Что в нем хорошего, фигурки нет, по сути обычные издание.

4
Jarvis666

Что в пакетике, накопитель?

0
Дроникс

Смазка:)

0
Jarvis666 Дроникс

Так без фигурки же коллекционка. На пластинку что ли д*очить? А игра у него и так думаю была ))

0