Автор NieR: Automata похвастался редким коллекционным изданием Stellar Blade с автографом разработчиков

Корейский экшен Stellar Blade во многих аспектах игрового процесса и дизайна мира вдохновлялся слэшером NieR: Automata, созданным эксцентричным геймдизайнером Ёко Таро. Разработчик не стал обвинять проект в плагиате или чрезмерном заимствовании, а, напротив, активно поддерживал его создателей с самого первого анонсирующего тизера. Его поддержка не осталась незамеченной, и в качестве благодарности студия Shift Up отправила Ёко Таро самое уникальное издание Stellar Blade с личным автографом руководителя команды.
Создатель NieR: Automata был приятно удивлен таким необычным подарком. В своих социальных сетях Ёко Таро признался, что уже давно прошел игру, но как коллекционеру ему было приятно получить издание, которого больше нет ни у кого. Студия Shift Up прислала ему физическую копию Stellar Blade вместе с виниловой пластинкой оригинального саундтрека и специальным USB-накопителем. Каждый такой подарок получил автограф от Ким Хён Тэ, геймдизайнера Stellar Blade.
Я рад, что работаю в игровой индустрии!
— написал Ёко Таро.
Напомним, ранее авторы Stellar Blade поделились одним из первых концепт-артов игры. Как оказалось, наброски игры начинались с откровенных костюмов.
Что в нем хорошего, фигурки нет, по сути обычные издание.
Что в пакетике, накопитель?
Смазка:)
Так без фигурки же коллекционка. На пластинку что ли д*очить? А игра у него и так думаю была ))