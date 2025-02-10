Авторы Stellar Blade похвастались рекордной выручкой и обещают анонсировать свой новый проект уже скоро

2024 год стал для Shift Up по-настоящему знаковым. Разработчики, ранее известные в первую очередь по мобильным играм, доказали, что способны создавать крупные ААА-проекты, которые завоевывают популярность на PS5 во всем мире. Финансовый отчет студии только подтверждает этот успех: прибыль компании выросла, а Stellar Blade оправдала ожидания разработчиков. Теперь Shift Up не только готовит релиз игры на ПК, но и уже работает над новым проектом, о котором обещает рассказать в первой половине 2025 года.

Как сообщается, прошлый год принес Shift Up рекордные доходы. Их первый консольный экшен Stellar Blade принес $43,2 млн роялти, а общая выручка компании достигла $151,4 млн — на 30,4% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 33,7%, составив $98,2 млн. Основным источником дохода остается мобильный проект Goddess of Victory: Nikke, который заработал $105,4 млн.

Вот основные достижения студии за 2024 год?

Stellar Blade стала важным этапом в развитии студии и привлекла внимание к ее будущим проектам

Ведется подготовка релиза игры на ПК, который, по мнению разработчиков, покажет еще лучшие результаты, особенно в Азии

Shift Up продолжает расти: сейчас в студии 322 сотрудника, а к концу года их число планируют увеличить до 400-420

Компания уже работает над новой игрой под кодовым названием Project Witches, подробности о которой обещают раскрыть в первой половине 2025 года

Shift Up не только продолжает поддерживать Stellar Blade контентными обновлениями, но и открыто выступает против насаждения WOKE-повестки в игровой индустрии. Разработчики остаются верны классическим образам красивых женских персонажей, что особенно заметно в новых откровенных нарядах для Евы, добавляемых в обновлениях.

Сейчас Stellar Blade продолжает активно развиваться, а 2025 год может стать еще насыщеннее — студию ждет релиз игры на ПК, новые DLC и анонс следующего проекта.