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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 316 оценок

Авторы Stellar Blade похвастались рекордной выручкой и обещают анонсировать свой новый проект уже скоро

Gutsz
Новости

2024 год стал для Shift Up по-настоящему знаковым. Разработчики, ранее известные в первую очередь по мобильным играм, доказали, что способны создавать крупные ААА-проекты, которые завоевывают популярность на PS5 во всем мире. Финансовый отчет студии только подтверждает этот успех: прибыль компании выросла, а Stellar Blade оправдала ожидания разработчиков. Теперь Shift Up не только готовит релиз игры на ПК, но и уже работает над новым проектом, о котором обещает рассказать в первой половине 2025 года.

Как сообщается, прошлый год принес Shift Up рекордные доходы. Их первый консольный экшен Stellar Blade принес $43,2 млн роялти, а общая выручка компании достигла $151,4 млн — на 30,4% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 33,7%, составив $98,2 млн. Основным источником дохода остается мобильный проект Goddess of Victory: Nikke, который заработал $105,4 млн.

Вот основные достижения студии за 2024 год?

  • Stellar Blade стала важным этапом в развитии студии и привлекла внимание к ее будущим проектам
  • Ведется подготовка релиза игры на ПК, который, по мнению разработчиков, покажет еще лучшие результаты, особенно в Азии
  • Shift Up продолжает расти: сейчас в студии 322 сотрудника, а к концу года их число планируют увеличить до 400-420
  • Компания уже работает над новой игрой под кодовым названием Project Witches, подробности о которой обещают раскрыть в первой половине 2025 года

Shift Up не только продолжает поддерживать Stellar Blade контентными обновлениями, но и открыто выступает против насаждения WOKE-повестки в игровой индустрии. Разработчики остаются верны классическим образам красивых женских персонажей, что особенно заметно в новых откровенных нарядах для Евы, добавляемых в обновлениях.

Еще больше DLC и релиз на ПК: инсайдер прогнозирует насыщенный 2025 год для Stellar Blade

Сейчас Stellar Blade продолжает активно развиваться, а 2025 год может стать еще насыщеннее — студию ждет релиз игры на ПК, новые DLC и анонс следующего проекта.

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23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Max Rolens

Схема у них есть... успеха вам, корейцы )))

11
TheNikolay00

Новый проект тоже с сисками будет?, тогда ждёт успех😁

4
Stasonich_spb

Пощадите ребятишек. Они только только закончили рукоблудить на игрульку.

4
YummyBayard

Я вообще не думаю, что в эту игрульку играют. Тупо делают скриншоты и потом разглядывают раскоряченную тётку.

-2
LarsJunFan

Успехов корейцам))) они умею делать девушек с большими и красивыми... Глазками)))

1
ДаДжи

умффффф жду.только не идите к сосни и сразу выпускайте на пекарню

-1
YummyBayard

Коммент твои прочитали. Зачекали. Так и сделают.

0
YummyBayard

Нда... Серьезные ДЛС конечно🤣. Целая куча новых трусов. Каменные сердца, кровь и вино, призрачная свобода - это всё технологии древних. Трусишки☝️. Вот к чему надо стремиться.

-1
goodneighbor

Т.е. продали меньше миллиона копий Stellar Blade. И это при всем маркетинге и сарафанном радио... Потом не надо удивляться, что синглплеерных игр все меньше и меньше, а компании концентрируются на разработке мобильного гача-мусора.

-7
Akalaka

В каком месте меньше? Есть новости июня прошлого года о преодолении миллиона проданных копий

Либо тролль, либо клоун, пишущий отсебятину..

5
goodneighbor Akalaka

$43,2 млн выручки при стоимости игры в 70$, дальше надо рассказывать?

Один миллион для ААА игры это абсолютный мизер в 2024 году, особенно, когда чуть ли не каждый ютубер пиарил эту игру.

-2
goodneighbor Akalaka

Слово "слух" ничего не говорит? Официальных цифр не было.

-2
OilStox2 goodneighbor

В каком месте это ААА игра? Студия делает мобилки

-2
Маркет Плейс

Она продаётся только на пс5, так? Тогда и не удивительно, что всего миллион копий или около того

0