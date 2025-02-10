Авторы Stellar Blade похвастались рекордной выручкой и обещают анонсировать свой новый проект уже скоро

2024 год стал для Shift Up по-настоящему знаковым. Разработчики, ранее известные в первую очередь по мобильным играм, доказали, что способны создавать крупные ААА-проекты, которые завоевывают популярность на PS5 во всем мире. Финансовый отчет студии только подтверждает этот успех: прибыль компании выросла, а Stellar Blade оправдала ожидания разработчиков. Теперь Shift Up не только готовит релиз игры на ПК, но и уже работает над новым проектом, о котором обещает рассказать в первой половине 2025 года.
Как сообщается, прошлый год принес Shift Up рекордные доходы. Их первый консольный экшен Stellar Blade принес $43,2 млн роялти, а общая выручка компании достигла $151,4 млн — на 30,4% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 33,7%, составив $98,2 млн. Основным источником дохода остается мобильный проект Goddess of Victory: Nikke, который заработал $105,4 млн.
Вот основные достижения студии за 2024 год?
- Stellar Blade стала важным этапом в развитии студии и привлекла внимание к ее будущим проектам
- Ведется подготовка релиза игры на ПК, который, по мнению разработчиков, покажет еще лучшие результаты, особенно в Азии
- Shift Up продолжает расти: сейчас в студии 322 сотрудника, а к концу года их число планируют увеличить до 400-420
- Компания уже работает над новой игрой под кодовым названием Project Witches, подробности о которой обещают раскрыть в первой половине 2025 года
Shift Up не только продолжает поддерживать Stellar Blade контентными обновлениями, но и открыто выступает против насаждения WOKE-повестки в игровой индустрии. Разработчики остаются верны классическим образам красивых женских персонажей, что особенно заметно в новых откровенных нарядах для Евы, добавляемых в обновлениях.
Сейчас Stellar Blade продолжает активно развиваться, а 2025 год может стать еще насыщеннее — студию ждет релиз игры на ПК, новые DLC и анонс следующего проекта.
Схема у них есть... успеха вам, корейцы )))
Новый проект тоже с сисками будет?, тогда ждёт успех😁
Пощадите ребятишек. Они только только закончили рукоблудить на игрульку.
Я вообще не думаю, что в эту игрульку играют. Тупо делают скриншоты и потом разглядывают раскоряченную тётку.
Успехов корейцам))) они умею делать девушек с большими и красивыми... Глазками)))
умффффф жду.только не идите к сосни и сразу выпускайте на пекарню
Коммент твои прочитали. Зачекали. Так и сделают.
Нда... Серьезные ДЛС конечно🤣. Целая куча новых трусов. Каменные сердца, кровь и вино, призрачная свобода - это всё технологии древних. Трусишки☝️. Вот к чему надо стремиться.
Т.е. продали меньше миллиона копий Stellar Blade. И это при всем маркетинге и сарафанном радио... Потом не надо удивляться, что синглплеерных игр все меньше и меньше, а компании концентрируются на разработке мобильного гача-мусора.
В каком месте меньше? Есть новости июня прошлого года о преодолении миллиона проданных копий
Либо тролль, либо клоун, пишущий отсебятину..
$43,2 млн выручки при стоимости игры в 70$, дальше надо рассказывать?
Один миллион для ААА игры это абсолютный мизер в 2024 году, особенно, когда чуть ли не каждый ютубер пиарил эту игру.
Слово "слух" ничего не говорит? Официальных цифр не было.
В каком месте это ААА игра? Студия делает мобилки
Она продаётся только на пс5, так? Тогда и не удивительно, что всего миллион копий или около того