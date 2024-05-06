Авторы Stellar Blade прислушались к критике и удалили репост статьи Kotaku, в которой оправдывалась цензура одежды Евы

Компания Sony, которая за последние дни испытывает настоящую PR-катастрофу с Helldivers 2, чуть было ни получила еще один провал с другим своим важным проектом в этом году (у которого она выступает издателем) - на сей раз с игрой Stellar Blade.
Сотрудник, который ведет официальный аккаунт игры Stellar Blade, решил репостнуть статью Kotaku в которой оправдывалась цензура одежды главной героини. Пользователи, мягко говоря, не оценили такой странный шаг со стороны разработчиков, особенно учитывая то, что вся PR-компания перед релизом игры строилась на откровенных нарядах и внушительных формах Евы, а сейчас пользователи подписывают петицию в адрес Sony с просьбой выпустить оригинальные откровенные костюмы Евы. Петиция набрала уже 75000 голосов.
К счастью разработчик вовремя одумался, понял что допустил ошибку, и удалил репост статьи.
Разве?
Да и удалили всего лишь репост, а не саму цензуру в игре
Что за бака там сидела и от нечего делать репостила? Зачем? Почему? Ты сиди и делай свою работу, тебе компьютер доверили - работай!
Выйдет на ПК фанаты выпустят мод.
А где ссылка не петицию?
https://www.change.org/p/free-stellar-blade
делюсь
Нет, поступок психически незрелой личности, вот на что это похоже. Изначально создавать игру с откровенным 18+ контентом а потом цензурировать, ну такое.
У них с этой игрой провал был уже, когда они отказались от ПК платформы.
Сомнительные решения лишь продолжаются.
Усё будет на ПК, через N-ное количество времени.