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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 767 оценок

Авторы Stellar Blade прислушались к критике и удалили репост статьи Kotaku, в которой оправдывалась цензура одежды Евы

AceTheKing
Новости

Компания Sony, которая за последние дни испытывает настоящую PR-катастрофу с Helldivers 2, чуть было ни получила еще один провал с другим своим важным проектом в этом году (у которого она выступает издателем) - на сей раз с игрой Stellar Blade.

Сотрудник, который ведет официальный аккаунт игры Stellar Blade, решил репостнуть статью Kotaku в которой оправдывалась цензура одежды главной героини. Пользователи, мягко говоря, не оценили такой странный шаг со стороны разработчиков, особенно учитывая то, что вся PR-компания перед релизом игры строилась на откровенных нарядах и внушительных формах Евы, а сейчас пользователи подписывают петицию в адрес Sony с просьбой выпустить оригинальные откровенные костюмы Евы. Петиция набрала уже 75000 голосов.

К счастью разработчик вовремя одумался, понял что допустил ошибку, и удалил репост статьи.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
BAZKIN
позволили избежать очередной PR-катастрофы и массового разочарования игроков.

Разве?
Да и удалили всего лишь репост, а не саму цензуру в игре

4
Макс Макс 007

Что за бака там сидела и от нечего делать репостила? Зачем? Почему? Ты сиди и делай свою работу, тебе компьютер доверили - работай!

1
Лобо

Выйдет на ПК фанаты выпустят мод.

0
Mokou

А где ссылка не петицию?

0
Mokou

https://www.change.org/p/free-stellar-blade

делюсь

0
Bambillo132

Нет, поступок психически незрелой личности, вот на что это похоже. Изначально создавать игру с откровенным 18+ контентом а потом цензурировать, ну такое.

-2
YoiKaze

У них с этой игрой провал был уже, когда они отказались от ПК платформы.
Сомнительные решения лишь продолжаются.

-3
Макс Макс 007

Усё будет на ПК, через N-ное количество времени.

0