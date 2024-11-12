Авторы Stellar Blade привлекли другую корейскую модель для создания новых костюмов в DLC

Динамичный слэшер Stellar Blade от корейской студии Shift Up еще до релиза вызвал споры из-за якобы чрезмерной сексуализации женских персонажей. Разработчики признали, что вдохновлялись красотой женского тела, создавая главную героиню на основе фигуры популярной корейской модели Шин Джэ-юн. Однако, когда шум вокруг проекта начал стихать, авторы снова удивили как геймеров, так и критиков. Для создания нарядов в предстоящем DLC они решили пригласить другую известную корейскую модель.
Как стало известно, в разработке бесплатного расширения для Stellar Blade участвовала Юн Соль Хва, известная под псевдонимами pinup_girl_xx и dutlstnwjd. Она специализируется на создании эротических образов и является одной из ведущих фигур корейской косплей-сцены. Этот выбор партнера, похоже, является своеобразным ответом разработчиков на активистскую критику от компании Sweet Baby Inc.
О ее участии в разработке DLC стало известно после публикации самой Юн Соль Хва. В своих социальных сетях она отметила, что давно мечтала поработать в игровой индустрии, так как увлекается видеоиграми с детства. Для нее это стало честью — сотрудничать с Shift Up над дополнением к игре. Модель была использована для сканирования тела, что помогло создать детализированные и реалистичные костюмы для главной героини.
Слышите, да? — Где-то визжать SJW и феминистки. 😂
А то думаю, что это за мерзкий визг из глубин ада)
Услада для моих ушей
Вот у людей интересная работа привлекают и привлекают!!!
Выпускайте уже лучше эту игру на пк
Ни стыда, ни совести..... ни ссылки.
знают че делать 😀😍😍😍😍😍
Мы весе целом одобрим и одерживаем ваши действия
Ух ты мля!
Как манекен выглядит.
Ух ты красота какая! Когда уже на ПК?
иди комне ятебе отлижу киса моя !!!!
Они всё врут, и таких женщин не существует. Особенно в Корее.
Да — в Кореи так выглядят мужчины.
Ну судя по тому как в Корее любят пластику и хирургию в целях красоты... Думаю таких женщин от рождения, фулл натуральных не существует.
о. Ребята из IGN подъехали. Ловите его!
Какой блин фотошоп, это ее естественная фигура, чтобы так выглядеть нужно заниматься спортом и питаться правильной едой, а не сидеть за компьютером в трусах и тупо строчить комментарии закусывая фастфудом
чел, это страны, где тебе на 18-летие в качестве подарка дарят первую пластическую операцию. если у тебя, глядя на ее лицо, появляются какие-то сомнения, то грустно быть тобой.
Столько фейкапа и фотошопа, что проще сразу в 3д сделать)) Еще и бабла сэкономят)