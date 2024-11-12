Авторы Stellar Blade привлекли другую корейскую модель для создания новых костюмов в DLC

Динамичный слэшер Stellar Blade от корейской студии Shift Up еще до релиза вызвал споры из-за якобы чрезмерной сексуализации женских персонажей. Разработчики признали, что вдохновлялись красотой женского тела, создавая главную героиню на основе фигуры популярной корейской модели Шин Джэ-юн. Однако, когда шум вокруг проекта начал стихать, авторы снова удивили как геймеров, так и критиков. Для создания нарядов в предстоящем DLC они решили пригласить другую известную корейскую модель.

Как стало известно, в разработке бесплатного расширения для Stellar Blade участвовала Юн Соль Хва, известная под псевдонимами pinup_girl_xx и dutlstnwjd. Она специализируется на создании эротических образов и является одной из ведущих фигур корейской косплей-сцены. Этот выбор партнера, похоже, является своеобразным ответом разработчиков на активистскую критику от компании Sweet Baby Inc.

О ее участии в разработке DLC стало известно после публикации самой Юн Соль Хва. В своих социальных сетях она отметила, что давно мечтала поработать в игровой индустрии, так как увлекается видеоиграми с детства. Для нее это стало честью — сотрудничать с Shift Up над дополнением к игре. Модель была использована для сканирования тела, что помогло создать детализированные и реалистичные костюмы для главной героини.