ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 122 оценки

Авторы Stellar Blade привлекли другую корейскую модель для создания новых костюмов в DLC

Gutsz
Новости

Динамичный слэшер Stellar Blade от корейской студии Shift Up еще до релиза вызвал споры из-за якобы чрезмерной сексуализации женских персонажей. Разработчики признали, что вдохновлялись красотой женского тела, создавая главную героиню на основе фигуры популярной корейской модели Шин Джэ-юн. Однако, когда шум вокруг проекта начал стихать, авторы снова удивили как геймеров, так и критиков. Для создания нарядов в предстоящем DLC они решили пригласить другую известную корейскую модель.

"У неё шикарные формы": директор Stellar Blade подтвердил, что тело героини основано на популярной корейской модели

Как стало известно, в разработке бесплатного расширения для Stellar Blade участвовала Юн Соль Хва, известная под псевдонимами pinup_girl_xx и dutlstnwjd. Она специализируется на создании эротических образов и является одной из ведущих фигур корейской косплей-сцены. Этот выбор партнера, похоже, является своеобразным ответом разработчиков на активистскую критику от компании Sweet Baby Inc.

+ ещё 2 картинки

О ее участии в разработке DLC стало известно после публикации самой Юн Соль Хва. В своих социальных сетях она отметила, что давно мечтала поработать в игровой индустрии, так как увлекается видеоиграми с детства. Для нее это стало честью — сотрудничать с Shift Up над дополнением к игре. Модель была использована для сканирования тела, что помогло создать детализированные и реалистичные костюмы для главной героини.

38
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
RavinSakara

Слышите, да? — Где-то визжать SJW и феминистки. 😂

25
Kazerad

А то думаю, что это за мерзкий визг из глубин ада)

14
UnwillingJiro

Услада для моих ушей

0
NikolayMikolay

Вот у людей интересная работа привлекают и привлекают!!!

5
Константин335

Выпускайте уже лучше эту игру на пк

4
Deem-On

Ни стыда, ни совести..... ни ссылки.

3
Леший3

знают че делать 😀😍😍😍😍😍

1
ceratops95 rambler

Мы весе целом одобрим и одерживаем ваши действия

0
yurik111

Ух ты мля!

0
Gamer_P

Как манекен выглядит.

0
Despot_Aspid

Ух ты красота какая! Когда уже на ПК?

-1
Lorenzo Lamas

иди комне ятебе отлижу киса моя !!!!

-1
Moorchik

Они всё врут, и таких женщин не существует. Особенно в Корее.

-3
RavinSakara

Да — в Кореи так выглядят мужчины.

5
Shimuto

Ну судя по тому как в Корее любят пластику и хирургию в целях красоты... Думаю таких женщин от рождения, фулл натуральных не существует.

-2
PunksPlay Shimuto

о. Ребята из IGN подъехали. Ловите его!

4
CRAZY rock GAME

Какой блин фотошоп, это ее естественная фигура, чтобы так выглядеть нужно заниматься спортом и питаться правильной едой, а не сидеть за компьютером в трусах и тупо строчить комментарии закусывая фастфудом

4
Дмитрий Серогрив PunksPlay

чел, это страны, где тебе на 18-летие в качестве подарка дарят первую пластическую операцию. если у тебя, глядя на ее лицо, появляются какие-то сомнения, то грустно быть тобой.

-2
digitalkid

Столько фейкапа и фотошопа, что проще сразу в 3д сделать)) Еще и бабла сэкономят)

-5