Авторы Stellar Blade заинтересованы в ПК-версии, но не могут назвать точные сроки из-за "контрактных обязательств"

Версия Stellar Blade для ПК "рассматривается", но разработчик ShiftUp утверждает, что не может давать дальнейшие комментарии из-за "контрактных обязательств".
Выступая на пресс-конференции компании, посвященной IPO, во вторник, финансовый директор ShiftUp Джеву Ан (Jaewoo Ahn) заявил, что компания "в настоящее время рассматривает возможность создания PC-версии Stellar Blade, что, по нашему мнению, станет отличным способом монетизировать IP еще раз".
Генеральный директор компании Ким Хён Тхэ поддержал эту идею, сказав: "Мы рассматриваем возможность выпуска ПК-версии Stellar Blade, но мы не можем комментировать точные сроки и то, будет ли она выпущена, из-за контрактных обязательств".
В начале этого года в заявлении о первичном размещении акций на Korea Composite Stock Price Index студия сообщила, что рассматривает возможность выпуска ПК-версии и сиквела Stellar Blade.
Версия игры для PS5, вышедшая в апреле, будет дополнена DLC. ShiftUp также заявила, что продажи игры превысили 1 миллион копий по всему миру.
Когда нибудь выпустят и на пк. Терпение.
Когда-нибудь будет торрент на ПК. Терпение.
ПК-Бояре тоже заинтересованы в её выходе // Алексей Маковецкий
100500% жду
сони момент получается
Ждём когда нибудь.
Ждём ПК-порт. Лишь бы не 10 лет, конечно.
ну, да! за 10 лет кочерыжка засохнет и смысл играть в это отпадет. )))
Если и выйдет, то после ремастера на пс 6.
Так что ждем год . 1.5 не раньше 26 в общем , а на пс 5 играется
Продажи упадут и выпустят сони по другому не умеют да и не хотят. К тому же одинаковая архитектура железа на PC и приставок последних поколении значительно упростит портирование. Это вам не PS3.
Есть конечно одна малюсенькая проблемы, они никогда не портировали игры на пк, эту игру и то сони им помогали делать, так что фиг знает когда выйдет, и у них всяко контракт на экз мин 1 год если не больше.
поэтому нанимают другую команду, которая занимается портированием
Ну дайте уже бедным пекарям насладиться вскоре нуд-модами, без которых они жить не могут, достаточно зайти к примеру на раздел всяких графических модов для Резиков и просто офигивашь насколько у людей в голове будоражит спермотоксикоз
что поделать... дело молодое, нехитрое