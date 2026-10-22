AyakaMods работает над онлайн-мультиплеером для Stellar Blade

Команда портала AyakaMods официально анонсировала новый проект под названием AyakaStellarBladeOnline. Это амбициозный мод, который должен превратить Stellar Blade в полноценную онлайн-игру с мультиплеером.

Главная цель разработчиков - добавить кооперативный режим, в котором до четырех игроков смогут вместе исследовать мир и сражаться с противниками. В более долгосрочной перспективе планируется создать режим королевской битвы с поддержкой до ста участников.

Уже сейчас на ПК доступны первые элементы будущей системы. Работает онлайн-лобби с живой моделью Евы, реализовано колесо эмоций с удобным управлением удержанием, а также полноценные анимации тела, пальцев и лица. В игровой мир удалось добавить вторую настоящую Еву - это важный технический шаг на пути к кооперативу. Параллельно закладывается собственная инфраструктура аккаунтов, групп и проверки готовности игроков.

По словам команды, сначала появится двухпользовательский кооператив, затем четырехпользовательский, и только после этого - масштабный королевский режим. Проект находится на ранней стадии, поэтому конкретные сроки и набор функций могут корректироваться по ходу разработки.

Все будущие релизы планируется публиковать исключительно через официальный сайт AyakaMods. Для использования мода потребуется легальная копия Stellar Blade - команда подчеркивает, что игровые файлы распространяться не будут. AyakaMods обещает регулярно делиться прогрессом и тестовыми сборками.

AyakaMods - это независимый сайт и сообщество для игровых модов. Создатели позиционируют его как альтернативу крупным площадкам (вроде Nexus Mods), заявляя об отсутствии цензуры и автоматических ограничений на контент.