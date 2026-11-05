"Берите Еву с собой куда угодно": Shift Up выпустила трейлер с живыми актерами в честь выхода Stellar Blade на Switch 2

Корейская студия SHIFT UP отметила запуск Stellar Blade Complete Edition на Nintendo Switch 2, выпустив специальный игровой трейлер в живыми актерами. В трейлере звучит слоган "Берите Еву с собой куда угодно", подчеркивающий, что теперь масштабный экшен и кинематографичные сражения доступны в портативном формате.

Stellar Blade Complete Edition поступила в продажу сегодня, 5 ноября 2026 года. Издание включает полный основной сюжет, а также все ранее выпущенные DLC. Кроме того, в игру на всех платформах бесплатно добавлен новый коллаборационный контент с Bayonetta: четыре бесплатных костюма для Евы, включая образы самой Баонетты, Жанны, а также оригинальный дизайн "Черные пряди" от директора игры Ким Хён Тэ.