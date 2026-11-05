"Берите Еву с собой куда угодно": Shift Up выпустила трейлер с живыми актерами в честь выхода Stellar Blade на Switch 2

Корейская студия SHIFT UP отметила запуск Stellar Blade Complete Edition на Nintendo Switch 2, выпустив специальный игровой трейлер в живыми актерами. В трейлере звучит слоган "Берите Еву с собой куда угодно", подчеркивающий, что теперь масштабный экшен и кинематографичные сражения доступны в портативном формате.
Stellar Blade Complete Edition поступила в продажу сегодня, 5 ноября 2026 года. Издание включает полный основной сюжет, а также все ранее выпущенные DLC. Кроме того, в игру на всех платформах бесплатно добавлен новый коллаборационный контент с Bayonetta: четыре бесплатных костюма для Евы, включая образы самой Баонетты, Жанны, а также оригинальный дизайн "Черные пряди" от директора игры Ким Хён Тэ.
если бы передо мной материализовалась женщина как на видео, было бы не до игр
Издеваются над фанатами этого кала. Давно бы уже в открытую порнуху запихнули