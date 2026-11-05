ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 313 оценок

"Берите Еву с собой куда угодно": Shift Up выпустила трейлер с живыми актерами в честь выхода Stellar Blade на Switch 2

2BLaraSex 2BLaraSex

Корейская студия SHIFT UP отметила запуск Stellar Blade Complete Edition на Nintendo Switch 2, выпустив специальный игровой трейлер в живыми актерами. В трейлере звучит слоган "Берите Еву с собой куда угодно", подчеркивающий, что теперь масштабный экшен и кинематографичные сражения доступны в портативном формате.

Stellar Blade Complete Edition поступила в продажу сегодня, 5 ноября 2026 года. Издание включает полный основной сюжет, а также все ранее выпущенные DLC. Кроме того, в игру на всех платформах бесплатно добавлен новый коллаборационный контент с Bayonetta: четыре бесплатных костюма для Евы, включая образы самой Баонетты, Жанны, а также оригинальный дизайн "Черные пряди" от директора игры Ким Хён Тэ.

Консоли 138 Трейлеры 42
102
38
Комментарии:  38
Ваш комментарий
Тоmmy

если бы передо мной материализовалась женщина как на видео, было бы не до игр

38
gamemodenpcs

Издеваются над фанатами этого кала. Давно бы уже в открытую порнуху запихнули

33
QuerulousLytton