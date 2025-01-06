Благодаря успеху Stellar Blade, все сотрудники компании получили в подарок PS5 Pro и бонус в размере 5000 долларов

Руководство южнокорейской компании Shift Up решило наградить своих сотрудников после успеха Stellar Blade. 6 января руководство компании объявило, что каждый сотрудник получил в подарок консоль PlayStation 5 Pro и бонус в размере 5 миллионов вон (около 5000 долларов). Всего в компании по состоянию на третий квартал 2024 года работало 311 человек.
О вручении бонусов было объявлено во время первой церемонии «Shift Up Rise Up» в отеле JW Marriott Gangnam в Сеуле. На мероприятии также обсудили достижения компании и дальнейшие планы на будущее. Представитель компании объяснил СМИ, что награды вручили для признания таланта и упорного труда команды, а также стремления Shift Up поддерживать мотивацию своих сотрудников.
Stellar Blade вышла эксклюзивно на PS5 26 апреля 2024 года. PC версия игры должна выйти в 2025 году.
Сиськи спасут мир
То есть жопы...
Ну это взаимосвязано, друг мой ))
Ждём пк версию в лучшем качестве!
+ нюд моды
А они нужны ? Просто там и так все видно ))
почему нет? тем более это первый же мод на игру будет
Да там модов будет пипец))))))))))))))
Вот могут же люди делать игры для людей, без петушья и фемкоуродцев. По этому и продукт успешный оказался.
Опять дрочер инцел в коменты пришол свои влажные мечты излевать.
ты излишне самокритичен
По себе, других не судят...
Достойная премия и достойный подарок ..
Честность и талант приносят плоды!
Я думаю не всем нужна PS5, интересно можно ли было взять деньгами?)
Я думаю они сами решать нужна она или нет им, накрайняк родственникам подарят...
Здесь прежде всего респект руководству, что-то я сомневаюсь, что какие-нибудь ubisoft такие премии выдали, ну и сотрудники тоже молодцы, в общем мотивация на дальнейшую плодотворною работу есть)))
Я бы лучше деньгами взял)
Не смотрел прохождение, но как игра в плане сюжета? Просто если сюжет на уровне Nier Automata то жду игру на ПК с нетерпением, а если как в гача - играх то лучше пусть остаётся эксклюзивом.
Сюжет простой, но интересный. Без шизы, как любят японцы. Есть внезапные повороты и несколько концовок.
Ее стоит ждать только ради геймплея и героини. Сюжет средний.
Скажу так, для сюжета в этой игре голова не нужна, только головка;)
Загнивающая Южная Корея там все таки живут))) а лител бит немножечко потерпеть