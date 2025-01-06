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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 288 оценок

Благодаря успеху Stellar Blade, все сотрудники компании получили в подарок PS5 Pro и бонус в размере 5000 долларов

2BLaraSex
Новости

Руководство южнокорейской компании Shift Up решило наградить своих сотрудников после успеха Stellar Blade. 6 января руководство компании объявило, что каждый сотрудник получил в подарок консоль PlayStation 5 Pro и бонус в размере 5 миллионов вон (около 5000 долларов). Всего в компании по состоянию на третий квартал 2024 года работало 311 человек.

О вручении бонусов было объявлено во время первой церемонии «Shift Up Rise Up» в отеле JW Marriott Gangnam в Сеуле. На мероприятии также обсудили достижения компании и дальнейшие планы на будущее. Представитель компании объяснил СМИ, что награды вручили для признания таланта и упорного труда команды, а также стремления Shift Up поддерживать мотивацию своих сотрудников.

Stellar Blade вышла эксклюзивно на PS5 26 апреля 2024 года. PC версия игры должна выйти в 2025 году.

28
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Max Rolens

Сиськи спасут мир

21
Costollom

То есть жопы...

0
Max Rolens Costollom

Ну это взаимосвязано, друг мой ))

1
SERGEY-SP

Ждём пк версию в лучшем качестве!

17
rtnrwv

+ нюд моды

4
Max Rolens rtnrwv

А они нужны ? Просто там и так все видно ))

3
rtnrwv Max Rolens

почему нет? тем более это первый же мод на игру будет

0
SERGEY-SP rtnrwv

Да там модов будет пипец))))))))))))))

1
BewitchingBaron

Вот могут же люди делать игры для людей, без петушья и фемкоуродцев. По этому и продукт успешный оказался.

15
Sion2

Опять дрочер инцел в коменты пришол свои влажные мечты излевать.

-20
BewitchingBaron Sion2

ты излишне самокритичен

8
Han Yslat Sion2

По себе, других не судят...

1
Pastoral

Достойная премия и достойный подарок ..

2
Спектр Зис

Честность и талант приносят плоды!

0
Koegorn

Я думаю не всем нужна PS5, интересно можно ли было взять деньгами?)

0
Han Yslat

Я думаю они сами решать нужна она или нет им, накрайняк родственникам подарят...

0
KnDiman

Здесь прежде всего респект руководству, что-то я сомневаюсь, что какие-нибудь ubisoft такие премии выдали, ну и сотрудники тоже молодцы, в общем мотивация на дальнейшую плодотворною работу есть)))

0
Макс Спичка

Я бы лучше деньгами взял)

-1
Jarvis666

Не смотрел прохождение, но как игра в плане сюжета? Просто если сюжет на уровне Nier Automata то жду игру на ПК с нетерпением, а если как в гача - играх то лучше пусть остаётся эксклюзивом.

-2
2BLaraSex

Сюжет простой, но интересный. Без шизы, как любят японцы. Есть внезапные повороты и несколько концовок.

2
Mimocrocodil

Ее стоит ждать только ради геймплея и героини. Сюжет средний.

0
Авраам Линкольн
Не смотрел прохождение, но как игра в плане сюжета?

Скажу так, для сюжета в этой игре голова не нужна, только головка;)

-1
Twitch Stream Moments

Загнивающая Южная Корея там все таки живут))) а лител бит немножечко потерпеть

-2