Благодаря успеху Stellar Blade, все сотрудники компании получили в подарок PS5 Pro и бонус в размере 5000 долларов

Руководство южнокорейской компании Shift Up решило наградить своих сотрудников после успеха Stellar Blade. 6 января руководство компании объявило, что каждый сотрудник получил в подарок консоль PlayStation 5 Pro и бонус в размере 5 миллионов вон (около 5000 долларов). Всего в компании по состоянию на третий квартал 2024 года работало 311 человек.

О вручении бонусов было объявлено во время первой церемонии «Shift Up Rise Up» в отеле JW Marriott Gangnam в Сеуле. На мероприятии также обсудили достижения компании и дальнейшие планы на будущее. Представитель компании объяснил СМИ, что награды вручили для признания таланта и упорного труда команды, а также стремления Shift Up поддерживать мотивацию своих сотрудников.

Stellar Blade вышла эксклюзивно на PS5 26 апреля 2024 года. PC версия игры должна выйти в 2025 году.