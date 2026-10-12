Более 130 костюмов: новый трейлер Stellar Blade для Nintendo Switch 2 посвящен коллекционированию

Официальный аккаунт игры Stellar Blade опубликовал новый ролик, посвященный системе коллекционирования и кастомизации в Stellar Blade Complete Edition для Nintendo Switch 2. В трейлере разработчики Shift Up подчеркивают для новых фанатов, что игра предлагает большие возможности для коллекционеров внутриигровых предметов:

более 130 нанокостюмов для главной героини Евы;

возможность кастомизировать компаньонов;

сбор карт памяти и документов, раскрывающих лор и историю падения человечества;

коллекционирование редких банок, рыб и полезных улучшений.

Ролик снят на Nintendo Switch 2 и завершается напоминанием о дате выхода: 5 ноября 2026 года. Игра уже доступна для предзаказа в Nintendo eShop. Complete Edition включает весь основной контент, а также ранее вышедшие коллаборации с NieR: Automata и Goddess of Victory: Nikke.

Stellar Blade изначально вышла на PlayStation 5 в 2024 году, а позже - на ПК. Версия для Switch 2 станет полным изданием с поддержкой контроллеров Joy-Con 2 в некоторых мини-играх, а также полностью выйдет на картридже.