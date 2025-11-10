Бывший руководитель PlayStation заявил, что Stellar Blade вдохновила новую волну корейских студий

Stellar Blade вышла в прошлом году и имела огромный успех как у геймеров, так и у критиков. Она также достигла невероятных продаж, зафиксировав рекордные показатели для студии. Игра также стала огромным стимулом для корейских студий.

Бывший руководитель PlayStation заявил, что Stellar Blade — это не просто одна успешная игра; она олицетворяет всю корейскую игровую индустрию и вдохновила новые корейские студии на реализацию своих амбиций, что ранее считалось рискованным.

В интервью Minimap Шухей Ёсида рассказал о влиянии Stellar Blade на корейскую игровую индустрию. Он сказал, что во время разработки они обсуждали, что успех игры может способствовать формированию нового рынка.

Я считаю, что это больше, чем просто успешная игра. На мой взгляд, каждый корейский разработчик чем-то обязан Stellar Blade.

Ёсида сказал, что рад, что это влияние наконец-то воплотилось в жизнь. Корея также очень активно поддерживает разработку игр. Это сильно отличается от японского рынка, где студии не получают большой поддержки, поэтому корейским разработчикам повезло, и это помогло им стать крупной индустрией.

Недавние примеры отличных игр корейских студий включают The First Berserker: Khazan, InZoi и другие. Также нас ждут Crimson Desert и сиквел Stellar Blade, что подчёркивает значимость этого региона.