"Человек, поверивший в нас": Создатель Stellar Blade поблагодарил Йошиду за его непоколебимую поддержку

Ким Хе Тэ, один из создателей экшена Stellar Blade и основатель Shift Up, эмоционально попрощался с Шухейм Йошидой, отметив тем самым уход иконы игровой индустрии из Sony. Вера Йошиды в Stellar Blade сыграла решающую роль в превращении игры из небольшого проекта в один из самых популярных экшенов современности.

Человек, который верил и поддерживал Stellar Blade, уходит из Sony. Шухей Йошида был тем человеком, который поверил в нас, когда игра была еще небольшим проектом. Благодаря его поддержке Stellar Blade появилась на свет.

В 2021 году Йошида навестил Shift Up, в то время как Stellar Blade (тогда она называлась Project Eve) еще находилась на ранней стадии. Его поддержка привела к подписанию договора о сотрудничестве между Shift Up и PlayStation, что стало переломным моментом в разработкие игры.

Контракт позволил студии реализовать свое видение, отточить механику и вложить средства в создание визуально потрясающего мира, который теперь с удовольствием посещают многие геймеры. Именно под его руководством Stellar Blade превратилась в игру с великолепным дизайном, увлекательным геймплеем и интересным повествованием. Игра является свидетельством его веры в творческие инновации и желания помочь независимым разработчикам.

Вклад Йошиды в развитие игровой индустрии непревзойден. Начиная от поддержки инди-разработчиков и заканчивая поддержкой таких игр-блокбастеров, как Stellar Blade, - его наследие будет и дальше вдохновлять.

Как фанаты, так и создатели игр обязаны господину Йошиде за его проницательность и преданность делу. А Stellar Blade - яркий тому пример, что можно достичь, если верить и оказывать всяческую поддержку разработчикам на протяжении многих лет.