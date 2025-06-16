CJ против монстров: в Stellar Blade появился герой GTA San Andreas

То, что для Stellar Blade рано или поздно появится мод с заменой главной героини, было лишь вопросом времени. И вот — на сцену выходит Карл Джонсон, он же CJ из GTA: San Andreas. Именно он стал альтернативным протагонистом в моде от энтузиаста Marcos RC.

Мод заменяет Еву на легендарного героя Лос-Сантоса. Пусть модель выглядит немного угловатой, CJ уверенно раздаёт тумаков в футуристичном мире, а игроки могут сменить не только стандартный костюм, но и примерить разные облики.

Правда, у модификации есть свои особенности — в фоторежиме некоторые позы могут некорректно отображаться.