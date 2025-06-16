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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.6 2 187 оценок

CJ против монстров: в Stellar Blade появился герой GTA San Andreas

butcher69 butcher69

То, что для Stellar Blade рано или поздно появится мод с заменой главной героини, было лишь вопросом времени. И вот — на сцену выходит Карл Джонсон, он же CJ из GTA: San Andreas. Именно он стал альтернативным протагонистом в моде от энтузиаста Marcos RC.

Stellar Blade "Си-Джей из GTA: San Andreas"

Мод заменяет Еву на легендарного героя Лос-Сантоса. Пусть модель выглядит немного угловатой, CJ уверенно раздаёт тумаков в футуристичном мире, а игроки могут сменить не только стандартный костюм, но и примерить разные облики.

Правда, у модификации есть свои особенности — в фоторежиме некоторые позы могут некорректно отображаться.

21
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
yariko ookami

Пора охладить траханье!

7
Случайный Игрок

Лучше компактный сиджей, чем жопа на пол экрана

7
William Dwight

гей дитектед

6
95kratos1995
6
Пользователь ВКонтакте

Вся шумиха вокруг корридорного слешера с тремя анимациями ударов? Даже оглядываясь на сейлормунскую составляющую этой шляпе 300 рублей красная цена // Чёрный Пласч

6
Случайный Игрок

В этой игре продают жопу для дрочеров. Самой игре цена 100 рублей, не больше.

4
Константин335

Это так тупо, что я не знаю

4
Kubominator

Ну куда же без этого нигера
На самом деле самый тупорылый мод, в каждую игру его пихают

4
Dimitriy S

Охлади свое трахание

Rаyden

А как же Шрек? Я жду-недождусь подобного видосика со Шреком!

Savok179

Это уже даже не смешно.

1
askazanov

Как же без него!? А чё у него с пятой точкой - чё то криво как то))))

MNM 777

Класс ,только что у него с осанкой , на превьюхе совсем как у папочки

Raphtallia

Паравозик уже был? 🤨

Deep Sea

да, на нексусе есть

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