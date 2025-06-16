CJ против монстров: в Stellar Blade появился герой GTA San Andreas

То, что для Stellar Blade рано или поздно появится мод с заменой главной героини, было лишь вопросом времени. И вот — на сцену выходит Карл Джонсон, он же CJ из GTA: San Andreas. Именно он стал альтернативным протагонистом в моде от энтузиаста Marcos RC.
Мод заменяет Еву на легендарного героя Лос-Сантоса. Пусть модель выглядит немного угловатой, CJ уверенно раздаёт тумаков в футуристичном мире, а игроки могут сменить не только стандартный костюм, но и примерить разные облики.
Правда, у модификации есть свои особенности — в фоторежиме некоторые позы могут некорректно отображаться.
Пора охладить траханье!
Лучше компактный сиджей, чем жопа на пол экрана
гей дитектед
Вся шумиха вокруг корридорного слешера с тремя анимациями ударов? Даже оглядываясь на сейлормунскую составляющую этой шляпе 300 рублей красная цена // Чёрный Пласч
В этой игре продают жопу для дрочеров. Самой игре цена 100 рублей, не больше.
Это так тупо, что я не знаю
Ну куда же без этого нигера
На самом деле самый тупорылый мод, в каждую игру его пихают
Охлади свое трахание
А как же Шрек? Я жду-недождусь подобного видосика со Шреком!
Это уже даже не смешно.
Как же без него!? А чё у него с пятой точкой - чё то криво как то))))
Класс ,только что у него с осанкой , на превьюхе совсем как у папочки
Паравозик уже был? 🤨
да, на нексусе есть