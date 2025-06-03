Демка Stellar Blade менее чем за 72 часа получила массу пикантных модов

Stellar Blade - довольно добротная игра, полная динамичного экшена и интересного мира. Однако, несмотря на все свои достоинства, эта игра навсегда останется известной в первую очередь по другой причине, а именно из-за полемики, разгоревшейся вокруг главной героини по имени Ева, на которую практически сразу обратила внимание «жаждущая» часть игроков. Как и следовало ожидать, моддинг-сцена решила использовать потенциал внешности героини как только вышла демка для ПК.
Всего через 72 часа после появления демоверсии на PlayGround.ru в разделе "Файлы" уже можно найти 23 мода для Stellar Blade, и большинство из них попадает в категорию «для взрослых». Тут есть и «мягкие» предложения, такие как наряды из латекса или завышенные пропорции тела Евы, но есть и куда более противоречивые варианты, от прозрачной одежды до модов, полностью обнажающих героиню.
Наплыв эротических модов был неизбежен, учитывая репутацию игры. Даже официальный аккаунт Stellar Blade в социальных сетях с радостью продолжает выкладывать фанарты из категории NSFW. И все же быстрота появления таких модификаций - менее чем за три дня после выхода демоверсии - впечатляет.
Впрочем, тема эротики в играх всегда существовала и будет существовать, причем ее популярность растет с каждым годом, о чем можно судить по обилию эротических модов, которые уже доступны для Stellar Blade
Без пруфов я не поверю.
Что тебе не позволяет зайти в соседний раздел с файлами, где моды на игру ?
Лень ему мышкой
Он предпочитает руку
// Mikhail Tsyganov
Ниче такая шаболда. Пару раз кинул бы ей за щеку чупа чупс.
- А у тебя есть девушка?
- Что за глупый вопрос? Зачем мне девушка, если на стеллар блейд столько модов.
оо значит денуво не помеха модам
збс
Шрека и паравозика чух-чух когда добавят?
Ну, ПК есть ПК свобода действий практически безгранична. Помнится и для томрайдера делали подобное и для резика тоже самое я имею в виду демки. Причём дабы поиграть в последние не нужны были никакие аккаунты магазинов и сервисов. Тут вопрос один главное чтобы сама игра не потерялась и моды иной тематики в модах клубничных.
оу, май)
я просто уверен что разработчики ждали этого даже больше чем мы ибо отсылок было просто дохренище.они множество раз на это намекали но по понятным причинам сами не могли превратить свою игру в эро-порно экшн,потому сделали все от себя возможное и ждали пока игроки сделают все остальное))просто жму F достойнейшим людям.они разработчики но мыслят как геймеры.они знают что мы хотим максимального развлечения от игр (иначе бы небыло моддинга как явления)