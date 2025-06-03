Демка Stellar Blade менее чем за 72 часа получила массу пикантных модов

Stellar Blade - довольно добротная игра, полная динамичного экшена и интересного мира. Однако, несмотря на все свои достоинства, эта игра навсегда останется известной в первую очередь по другой причине, а именно из-за полемики, разгоревшейся вокруг главной героини по имени Ева, на которую практически сразу обратила внимание «жаждущая» часть игроков. Как и следовало ожидать, моддинг-сцена решила использовать потенциал внешности героини как только вышла демка для ПК.

Всего через 72 часа после появления демоверсии на PlayGround.ru в разделе "Файлы" уже можно найти 23 мода для Stellar Blade, и большинство из них попадает в категорию «для взрослых». Тут есть и «мягкие» предложения, такие как наряды из латекса или завышенные пропорции тела Евы, но есть и куда более противоречивые варианты, от прозрачной одежды до модов, полностью обнажающих героиню.

Наплыв эротических модов был неизбежен, учитывая репутацию игры. Даже официальный аккаунт Stellar Blade в социальных сетях с радостью продолжает выкладывать фанарты из категории NSFW. И все же быстрота появления таких модификаций - менее чем за три дня после выхода демоверсии - впечатляет.

Впрочем, тема эротики в играх всегда существовала и будет существовать, причем ее популярность растет с каждым годом, о чем можно судить по обилию эротических модов, которые уже доступны для Stellar Blade