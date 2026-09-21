Демоверсия Stellar Blade для Switch 2 стала доступна в eShop

Научно-фантастический экшен Stellar Blade: Complete Edition выйдет на Nintendo Switch 2 уже 5 ноября 2026 года. Разработчики из SHIFT UP решили не томить фанатов ожиданием и запустили в цифровом магазине eShop бесплатную демоверсию игры. Сюжетный экшен повествует об элитной воительнице Еве, которая прибывает на разрушенную Землю, чтобы отбить планету у загадочных монстров.

Версия для Switch 2 предложит глубокую интеграцию с фишками новой консоли: мирные активности вроде рыбалки задействуют жестовое управление контроллеров Joy-Con 2. Помимо этого, в состав Complete Edition войдут четыре эксклюзивных костюма в стиле франшизы Bayonetta, а также все прошлые дополнения, включая кроссоверы с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.

Предзаказы уже открыты в eShop по цене 60 долларов, гарантирующие покупателям ранний доступ к набору уникальной косметики. Что примечательно, физическая копия Stellar Blade для Switch 2 будет полностью записана на картридж. Покупателям дисковой версии не придется скачивать из интернета дополнительные файлы, чтобы начать прохождение.