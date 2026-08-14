DenuvOwO обновили гипервизор-взломы для Stellar Blade, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Echoes of Aincrad

Группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взломы для актуальных версий Stellar Blade, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Echoes of Aincrad.
Теперь гипервизор-взломы совместимы со свежими версиями игр: Echoes of Aincrad получила обновление до 1.0.5, Stellar Blade до версии 24463856, а Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - до 24176213.
Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта:
найс =)
О какая пикче)) порадовал с утра Добрый человек))
самое время погонять моего вилли
А зачем гипер нужен для стеллар блейд если давно ее нормально ломанули // Алексей Смирнов
Метал Гир кто то не играл еще 🤣
Я его давным давно рублей за 50-70 купил // Александр Молотов