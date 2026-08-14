DenuvOwO обновили гипервизор-взломы для Stellar Blade, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Echoes of Aincrad

Группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взломы для актуальных версий Stellar Blade, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Echoes of Aincrad.

Теперь гипервизор-взломы совместимы со свежими версиями игр: Echoes of Aincrad получила обновление до 1.0.5, Stellar Blade до версии 24463856, а Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - до 24176213.

Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта: