Digital Foundry: Stellar Blade на Nintendo Switch 2 работает при 540p с генерацией кадров до 60 FPS

Stellar Blade добралась до Nintendo Switch 2, и специалисты Digital Foundry уже изучили техническую сторону портирования. Эксперты сравнили новую версию с изданием для PS5, оценив разрешение, частоту кадров, качество графики и особенности генерации кадров.
Игра стала одной из первых на консоли Nintendo с поддержкой Frame Generation. Впрочем, за повышенную плавность приходится расплачиваться разрешением и некоторыми графическими упрощениями.
Главные подробности технического анализа:
- По сравнению с PS5 на Switch 2 заметно сократили детализацию окружения. Проблемой также стало более выраженное появление объектов на экране (поп-ин).
- Упрощения особенно хорошо заметны в масштабных сценах. Кроме того, пострадало качество освещения.
- Для более стабильной картинки Switch 2 использует DLSS.
- - В док-режиме внутренняя разрешающая способность составляет около 540p с включённой генерацией кадров.В док-режиме внутренняя разрешающая способность составляет около 540p с включённой генерацией кадров.- В док-режиме внутренняя разрешающая способность составляет около 540p с включённой генерацией кадров.
- По умолчанию применяется FSR 3 Frame Generation, которая преобразует исходные 30 FPS в 60 FPS.
- Во время исследования мира игра довольно уверенно удерживает 60 FPS. Однако в сражениях и кат-сценах случаются просадки.
- Продолжительные падения производительности возникают нечасто.
- При отключении генерации кадров изображение практически не отличается от режима с её использованием, но разрешение в док-режиме повышается примерно до 648p.
- Без Frame Generation производительность составляет около 35–45 FPS.
- В портативном режиме разрешение опускается примерно до 360p, а общая производительность остаётся сопоставимой с док-режимом.
- При отключённой генерации кадров в портативном режиме помогает технология VRR, сглаживающая колебания частоты кадров.
Полный технический разбор Stellar Blade для Nintendo Switch 2 с демонстрацией графических различий и анализом производительности доступен в видео Digital Foundry.
Ну там жиж графон какой. Полностью открытые квадратные киллометры высокопроработанного мира. Интерактивная растительность. Смена погоды, дня и ночи. Разные биомы, от густых лесов до заснеженных гор. Можно даже летать по воздуху.
Так что ничего удивительного что дряхлая фоторамка Миямото едва выдает 540-360р