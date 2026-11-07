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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 316 оценок

Digital Foundry: Stellar Blade на Nintendo Switch 2 работает при 540p с генерацией кадров до 60 FPS

monk70 monk70

Stellar Blade добралась до Nintendo Switch 2, и специалисты Digital Foundry уже изучили техническую сторону портирования. Эксперты сравнили новую версию с изданием для PS5, оценив разрешение, частоту кадров, качество графики и особенности генерации кадров.

Игра стала одной из первых на консоли Nintendo с поддержкой Frame Generation. Впрочем, за повышенную плавность приходится расплачиваться разрешением и некоторыми графическими упрощениями.

Главные подробности технического анализа:

  • По сравнению с PS5 на Switch 2 заметно сократили детализацию окружения. Проблемой также стало более выраженное появление объектов на экране (поп-ин).
  • Упрощения особенно хорошо заметны в масштабных сценах. Кроме того, пострадало качество освещения.
  • Для более стабильной картинки Switch 2 использует DLSS.
  • - В док-режиме внутренняя разрешающая способность составляет около 540p с включённой генерацией кадров.В док-режиме внутренняя разрешающая способность составляет около 540p с включённой генерацией кадров.- В док-режиме внутренняя разрешающая способность составляет около 540p с включённой генерацией кадров.
  • По умолчанию применяется FSR 3 Frame Generation, которая преобразует исходные 30 FPS в 60 FPS.
  • Во время исследования мира игра довольно уверенно удерживает 60 FPS. Однако в сражениях и кат-сценах случаются просадки.
  • Продолжительные падения производительности возникают нечасто.
  • При отключении генерации кадров изображение практически не отличается от режима с её использованием, но разрешение в док-режиме повышается примерно до 648p.
  • Без Frame Generation производительность составляет около 35–45 FPS.
  • В портативном режиме разрешение опускается примерно до 360p, а общая производительность остаётся сопоставимой с док-режимом.
  • При отключённой генерации кадров в портативном режиме помогает технология VRR, сглаживающая колебания частоты кадров.

Полный технический разбор Stellar Blade для Nintendo Switch 2 с демонстрацией графических различий и анализом производительности доступен в видео Digital Foundry.

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Комментарии:  31
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Ну там жиж графон какой. Полностью открытые квадратные киллометры высокопроработанного мира. Интерактивная растительность. Смена погоды, дня и ночи. Разные биомы, от густых лесов до заснеженных гор. Можно даже летать по воздуху.

Так что ничего удивительного что дряхлая фоторамка Миямото едва выдает 540-360р

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