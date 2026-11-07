Digital Foundry: Stellar Blade на Nintendo Switch 2 работает при 540p с генерацией кадров до 60 FPS

Stellar Blade добралась до Nintendo Switch 2, и специалисты Digital Foundry уже изучили техническую сторону портирования. Эксперты сравнили новую версию с изданием для PS5, оценив разрешение, частоту кадров, качество графики и особенности генерации кадров.

Игра стала одной из первых на консоли Nintendo с поддержкой Frame Generation. Впрочем, за повышенную плавность приходится расплачиваться разрешением и некоторыми графическими упрощениями.

Главные подробности технического анализа:

По сравнению с PS5 на Switch 2 заметно сократили детализацию окружения. Проблемой также стало более выраженное появление объектов на экране (поп-ин).

Упрощения особенно хорошо заметны в масштабных сценах. Кроме того, пострадало качество освещения.

Для более стабильной картинки Switch 2 использует DLSS.

- В док-режиме внутренняя разрешающая способность составляет около 540p с включённой генерацией кадров.В док-режиме внутренняя разрешающая способность составляет около 540p с включённой генерацией кадров.- В док-режиме внутренняя разрешающая способность составляет около 540p с включённой генерацией кадров.

По умолчанию применяется FSR 3 Frame Generation, которая преобразует исходные 30 FPS в 60 FPS.

Во время исследования мира игра довольно уверенно удерживает 60 FPS. Однако в сражениях и кат-сценах случаются просадки.

Продолжительные падения производительности возникают нечасто.

При отключении генерации кадров изображение практически не отличается от режима с её использованием, но разрешение в док-режиме повышается примерно до 648p.

Без Frame Generation производительность составляет около 35–45 FPS.

В портативном режиме разрешение опускается примерно до 360p, а общая производительность остаётся сопоставимой с док-режимом.

При отключённой генерации кадров в портативном режиме помогает технология VRR, сглаживающая колебания частоты кадров.

Полный технический разбор Stellar Blade для Nintendo Switch 2 с демонстрацией графических различий и анализом производительности доступен в видео Digital Foundry.