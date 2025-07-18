Директор FF 7 Rebirth провёл "вдохновляющую беседу" с создателем Stellar Blade - теперь игроки мечтают о кроссовере

Stellar Blade отлично продаётся и обзавелась армией поклонников, которые активно скачивают откровенные моды. Уже были коллаборации с Nier и Goddess of Victory: Nikke — а теперь фанаты гадают, не станет ли следующей Final Fantasy 7?

Оснований для таких предположений прибавилось: директор Stellar Blade Хён Тэ Ким посетил Японию и встретился с Наоки Хамагути, директором Final Fantasy 7 Rebirth. В своём твиттере Ким написал:

"Было очень приятно провести время с господином Хамагути из Square Enix. В следующий раз давайте поговорим о чём-нибудь легкомысленном!"

К посту прилагается фото, где оба разработчика улыбаются в камеру, обнявшись и показывая знак "класс".

Хамагути тоже поделился впечатлениями:

"Директор Stellar Blade Ким Хён Тхэ приехал в Японию! Мы отпраздновали запуск PC-версии и провели вдохновляющую беседу на разные темы — от творческого видения до PR. Это была уникальная возможность!"

Естественно, игроки сразу начали фантазировать о возможном кроссовере. И главный кандидат на попадание в Stellar Blade очевиден — Тифа Локхарт. Впрочем, разрешит ли Square Enix появление своей культовой героини в такой игре как Stellar Blade — большой вопрос. Хотя у самой Тифы в ремейках FF7 тоже есть откровенные костюмы, так что всё возможно.