Директор FF 7 Rebirth провёл "вдохновляющую беседу" с создателем Stellar Blade - теперь игроки мечтают о кроссовере

Stellar Blade отлично продаётся и обзавелась армией поклонников, которые активно скачивают откровенные моды. Уже были коллаборации с Nier и Goddess of Victory: Nikke — а теперь фанаты гадают, не станет ли следующей Final Fantasy 7?
Оснований для таких предположений прибавилось: директор Stellar Blade Хён Тэ Ким посетил Японию и встретился с Наоки Хамагути, директором Final Fantasy 7 Rebirth. В своём твиттере Ким написал:
"Было очень приятно провести время с господином Хамагути из Square Enix. В следующий раз давайте поговорим о чём-нибудь легкомысленном!"
К посту прилагается фото, где оба разработчика улыбаются в камеру, обнявшись и показывая знак "класс".
Хамагути тоже поделился впечатлениями:
"Директор Stellar Blade Ким Хён Тхэ приехал в Японию! Мы отпраздновали запуск PC-версии и провели вдохновляющую беседу на разные темы — от творческого видения до PR. Это была уникальная возможность!"
Естественно, игроки сразу начали фантазировать о возможном кроссовере. И главный кандидат на попадание в Stellar Blade очевиден — Тифа Локхарт. Впрочем, разрешит ли Square Enix появление своей культовой героини в такой игре как Stellar Blade — большой вопрос. Хотя у самой Тифы в ремейках FF7 тоже есть откровенные костюмы, так что всё возможно.
Не надо марать седьмую "Финалку" об это поделие, притворяющееся игрой.
Ты сейчас сборник мини-игр с открытым миром как в играх Юбисофт назвал хорошей игрой? Лол.
У этого "поделия" оценки игроков выше, чем у седьмой финалки - и в Steam, и на Метакритике, и в PSN, и даже здесь на PG.
Так шикарная игра же. В отличие от стелар блэйд где игра репетативная от начала до конца.
Ну и эти игры стоят друг друга. Обе соевые поделки для гоев, которые любят детсадовские сюжеты и характеры персонажей.
друг а какие игры для тебя не соевые?
Да нормальные же игры
Марио Карт наверное)
Каждый пост про SB всегда спорождается радужным парадом,если что ваш месяц пр@йд@ прошёл,успокойтесь уже.
FF7 Rebirth в прошлом году вышла.
о как. ну значит всё таки ошибся
о, опять цирк проехался клоунов потерял кто-то...