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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 4 013 оценок

Директор FF 7 Rebirth провёл "вдохновляющую беседу" с создателем Stellar Blade - теперь игроки мечтают о кроссовере

2BLaraSex 2BLaraSex

Stellar Blade отлично продаётся и обзавелась армией поклонников, которые активно скачивают откровенные моды. Уже были коллаборации с Nier и Goddess of Victory: Nikke — а теперь фанаты гадают, не станет ли следующей Final Fantasy 7?

Оснований для таких предположений прибавилось: директор Stellar Blade Хён Тэ Ким посетил Японию и встретился с Наоки Хамагути, директором Final Fantasy 7 Rebirth. В своём твиттере Ким написал:

"Было очень приятно провести время с господином Хамагути из Square Enix. В следующий раз давайте поговорим о чём-нибудь легкомысленном!"

К посту прилагается фото, где оба разработчика улыбаются в камеру, обнявшись и показывая знак "класс".

Хамагути тоже поделился впечатлениями:

"Директор Stellar Blade Ким Хён Тхэ приехал в Японию! Мы отпраздновали запуск PC-версии и провели вдохновляющую беседу на разные темы — от творческого видения до PR. Это была уникальная возможность!"

Естественно, игроки сразу начали фантазировать о возможном кроссовере. И главный кандидат на попадание в Stellar Blade очевиден — Тифа Локхарт. Впрочем, разрешит ли Square Enix появление своей культовой героини в такой игре как Stellar Blade — большой вопрос. Хотя у самой Тифы в ремейках FF7 тоже есть откровенные костюмы, так что всё возможно.

13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
rmplaton

Не надо марать седьмую "Финалку" об это поделие, притворяющееся игрой.

7
Drake_SN

Ты сейчас сборник мини-игр с открытым миром как в играх Юбисофт назвал хорошей игрой? Лол.

2
2BLaraSex

У этого "поделия" оценки игроков выше, чем у седьмой финалки - и в Steam, и на Метакритике, и в PSN, и даже здесь на PG.

3
MagneticEnnio Drake_SN

Так шикарная игра же. В отличие от стелар блэйд где игра репетативная от начала до конца.

Jarvis666

Ну и эти игры стоят друг друга. Обе соевые поделки для гоев, которые любят детсадовские сюжеты и характеры персонажей.

5
нитгитлистер

друг а какие игры для тебя не соевые?

2
Константин335

Да нормальные же игры

Hog2012 нитгитлистер

Марио Карт наверное)

shecter

Каждый пост про SB всегда спорождается радужным парадом,если что ваш месяц пр@йд@ прошёл,успокойтесь уже.

1
Комментарий удален
Hog2012

FF7 Rebirth в прошлом году вышла.

нитгитлистер Hog2012

о как. ну значит всё таки ошибся

нитгитлистер

о, опять цирк проехался клоунов потерял кто-то...